Richard Cwiertnia und Xhem sind zwei deutsche Influencer, die ihre Lebenserfahrungen als Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland humorvoll verarbeiten. Nun sorgen sie mit Aussagen über die Schweiz für Aufsehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Richard Cwiertnia kritisiert Schweizer Offenheit beim Thema Rassismus im Podcast «Zycho»

Seine Aussage: «Ich mag dich nicht, weil du Deutscher bist» sorgte für Diskussionen

Über 500'000 Instagram-Follower reagieren; viele mit Humor zu Fremdenfeindlichkeit

Saskia Schär Redaktorin People

Richard Cwiertnia (32) unterhält seine über eine halbe Million Follower auf Instagram mit humorvollem Content über das Aufwachsen und Leben in Deutschland mit Ostblock-Eltern. Er selbst hat einen deutsch-polnischen Vater und eine deutsch-russische Mutter, kennt sich mit den verschiedenen kulturellen Eigenheiten also bestens aus.

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Mit einer Aussage im Podcast «Zycho» sorgt er aber nun weder bei den Deutschen, den Polen noch den Russen für Aufsehen – sondern ausgerechnet bei den Schweizern. Grund dafür ist der folgende Satz: «Das hab ich in der Schweiz genossen, als ich da als Skilehrer gearbeitet habe. Du musstest nicht mal raten, ob die rassistisch sind, die habens dir einfach gesagt.»

Und ganz konkret: «‹Ich mag dich nicht, weil du Deutscher bist.› Und du bist auf einmal so, ‹ich bin Deutscher?›», meint Cwiertnia lachend und erklärt, dass die Leute in Deutschland das nicht so sehen würden. Host Xhem (31) – bürgerlich Xhemail Morina –, der selbst albanische Wurzeln hat und seit einem halben Jahr in der Schweiz wohnt, stimmt Cwiertnias Aussagen zu. «Da hast du recht, das muss man euch Schweizern lassen. Ihr seid offen und ehrlich rassistisch. Und die stehen auch dazu.» Auf eine Blick-Anfrage hat Cwiertnia bisher noch nicht reagiert.

«Wir sind auch sehr inkludierend mit unserer Fremdenfeindlichkeit»

Der entsprechende Ausschnitt ist auf Instagram zu sehen, wo er zahlreiche Reaktionen ausgelöst hat. Während sich die einen am Begriff Rassismus stören – «rassistisch gegenüber Deutschen…? Rassismus ist das falsche Wort» – nehmen es andere mit Humor, wie folgende Kommentare zeigen: «Wir Schweizer sind gar nicht rassistisch, wir hassen alle gleichermassen!» und «Wir sind auch sehr inkludierend mit unserer Fremdenfeindlichkeit. Egal ob du Deutscher, Türke, Chinese, Aargauer, Zürcher oder Berner bist, wenn du nicht aus meiner Stadt/meinem Dorf bist, bist du Ausländer.»

Andere stimmen den Aussagen in Bezug auf unseren nördlichen Nachbarn zu. Kommentare wie «So ist es. Wir mögen euch Deutsche nicht», «wir mögen eigentlich nur die Deutschen nicht», «To be fair ... fast nirgendwo mag man die Deutschen» oder «Niemand mag Gummihälse» sind zu lesen.