Saskia Schär Redaktorin People

Auf dem Instagram-Kanal des Schauspielers wird über seinen Tod informiert: «Mit grosser Trauer teilt die Whānau [Familie Anm. der. Red.] von Sam Neill mit, dass er am Montag, dem 13. Juli, in Sydney, Australien, verstorben ist. Sam war von seiner Familie umgeben und ist mit der Würde von uns gegangen, die sein ganzes Leben geprägt hat. Der Verlust kam plötzlich und unerwartet, wurde jedoch durch die Tatsache getröstet, dass Sam krebsfrei blieb. Die Familie möchte den Mitarbeitern des St. Vincent’s Private Hospital ihren tiefsten Dank für ihre unglaubliche Fürsorge aussprechen. Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, doch vorerst bitten wir Sie im Namen der Familie, deren Privatsphäre zu respektieren, während sie diesen unermesslichen Verlust verarbeiten.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Einem Millionenpublikum wurde Neill 1993 als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs «Jurassic Park» bekannt. Die Rolle machte ihn weltweit zum Star und blieb bis zuletzt eng mit seinem Namen verbunden. Auch in «Jurassic Park III» sowie «Jurassic World Dominion» kehrte er in die Rolle zurück. Einem jüngeren Publikum dürfte er durch seine Darstellung des Major Chester Campbells in der Erfolgsserie «Peaky Blinders» bekannt sein.

Nicht nur Schauspieler, sondern auch Winzer

Bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren machte sich Neill mit Filmen wie «My Brilliant Career», «Possession» oder «Dead Calm» einen Namen. Es folgten Rollen in Produktionen wie «Das Piano», «Der Pferdeflüsterer» oder «The Tudors». Ob Drama, Thriller oder Historienfilm – Neill galt als vielseitiger Charakterdarsteller, der sich nie auf ein Genre festlegen liess.

Abseits der Filmsets lebte der Schauspieler grösstenteils in seiner Heimat Neuseeland. Auf seiner Farm betrieb er unter anderem ein Weingut und gewährte seinen Fans in den sozialen Medien regelmässig Einblicke in seinen Alltag. Mit seinem trockenen Humor und seiner bodenständigen Art gewann er auch ausserhalb der Leinwand viele Sympathien.

2023 machte Sam Neill öffentlich, an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt zu sein. Über seine Behandlung sprach er offen und ohne grosses Aufsehen darum zu machen. Auch während der Krankheit blieb er beruflich aktiv.