Schluss mit Schumacher: Gina heisst jetzt so wie ihr Ehemann – Bethke. Foto: Instagram/@gina_schumacher 1/5

Kurz zusammengefasst Gina Schumacher und Iain Bethke starten in ein neues Leben

Gina hat den berühmten Nachnamen ihres Vaters abgelegt

Das Paar feierte eine mehrtägige Hochzeitsparty auf Mallorca

Die Familienranch in Texas umfasst beeindruckende 200 Hektar

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Gemeinsam starten Michael Schumachers Tochter Gina (28) und ihr Ehemann Iain (28) in ein neues Leben. Die beiden sind nun seit 18 Tagen verheiratet und haben ihre mehrtägige Hochzeitsparty auf Mallorca in vollen Zügen genossen. Das prachtvolle Familienanwesen in den Bergen von Andratx wird ihnen und den Gästen sicherlich lange in Erinnerung bleiben. Wie man in den sozialen Medien sehen kann, hat Gina sogar den berühmten Namen ihres Vaters abgelegt. Auf ihrem Facebook-Profil ist der Nachname Schumacher bereits verschwunden – sie heisst jetzt Gina Bethke. Auch auf der amerikanischen Facebook-Seite der Schumacher-Ranch in Texas, wo Gina Fotos von jungen Pferden postet, verlinkt sie sich als Gina Bethke.

Bereits vergangene Woche postete das Paar ein Foto von einem Oktoberfest in Texas. Das Paar verbringt seine Flitterwochen offenbar nicht auf einer einsamen Karibikinsel, sondern bevorzugt das Paradies der Familienranch in Amerika. Die 200 Hektar grosse XCS Ranch im Norden von Texas kaufte einst Michael Schumacher (55) für seine Frau Corinna, damit sie dort Pferde ausbilden und züchten kann.

Pferde sind ihr Leben

Die Frischvermählten sind tief in den Betrieb hineingewachsen und betreiben ihn seit vielen Jahren aktiv mit ihrem Management-Team. Statt Ferien ging es für die beiden nach der Hochzeit also direkt zurück nach Gordonville in Texas, wo sie viele Monate im Jahr leben, Pferde züchten und verkaufen. Gina Bethke trainiert dort auch ihre Pferde für hoch dotierte Wettbewerbe.