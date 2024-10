Am Oktoberfest in Texas

Am 28. September haben Gina Schumacher (27) und Iain Bethke (28) auf Mallorca im kleinen Kreis geheiratet. Umgeben von Familie und engen Freunden feierten sie ihre Hochzeit fernab der Öffentlichkeit. Obwohl viele Details der Zeremonie privat blieben, teilte die Braut kurz nach der Trauung ein stimmungsvolles Hochzeitsfoto auf ihren sozialen Medien. Nun geniessen die beiden ihren neuen Alltag als frischvermähltes Ehepaar und geben ihren Fans kleine Einblicke in ihr gemeinsames Leben.

Auf Instagram präsentierte sich Gina Schumacher erstmals nach der Hochzeit an der Seite ihres Ehemanns. Auf den Fotos strahlen die beiden glücklich in die Kamera, innig umarmt. Sie trägt ein traditionelles Dirndl, er zünftige Lederhosen. Diese Outfits wählten sie passend zu ihrem Besuch des Oktoberfests – allerdings nicht in München, sondern in den USA. Im Hintergrund des Fotos sieht man festlich dekorierte Bierbänke und fröhlich feiernde Menschen.

Oktoberfest in Texas – Fans freuen sich

Unter dem Bild schreibt die 27-Jährige in der Bildunterschrift: «Oktoberfest in Texas!» Sie fragt ihre Follower: «Wer von euch geht jedes Jahr aufs Oktoberfest und warum findet ihr es so toll?» Ihre Fans sind begeistert von den «schönen» Aufnahmen des Paares und loben die traditionellen bayerischen Outfits. Einzig die Wahl der Schuhe sorgt für humorvolle Kommentare: «An den Schuhen könnt ihr aber noch arbeiten», scherzt ein Nutzer.

Einige Follower empfehlen dem Paar ausserdem, das originale Oktoberfest in München zu besuchen, da dies das einzig wahre Fest sei. Dennoch freuen sich viele darüber, dass Schumacher und Bethke ihre heimatliche Kultur auch in ihrer neuen Wahlheimat hochleben lassen.

