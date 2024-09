Kurz zusammengefasst Gina Schumacher heiratete ihren langjährigen Freund Iain Bethke auf Mallorca

Die Trauung fand im engen Kreis auf dem Familienanwesen der Schumachers statt

Gäste und Mitarbeiter mussten ihre Handys abgeben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Gina Schumacher (27), die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55), hat am Samstag auf Mallorca ihrem langjährigen Freund Iain Bethke (28) das Jawort gegeben. Die romantische Zeremonie fand im engen Kreis von Familie und Freunden auf dem Ferienanwesen der Schumachers in den Hügeln von Port d’Andratx statt.

Um 16 Uhr nahmen die Gäste im Palmengarten der Villa Platz, bevor sich das Paar um 16.45 Uhr in einem weissen Pavillon das Jawort gab. Um 16.47 Uhr steckten sich die Frischvermählten die Eheringe an. Die Braut strahlte in einem schlichten, elfenbeinfarbenen Brautkleid von Blue by Enzoani, das mit einem Preis von 2800 Franken verhältnismässig günstig war.

Gina Schumacher postete am Tag nach der Hochzeit auf ihrem Instagram-Profil das offizielle Hochzeitsfoto und schrieb dazu: «Forever yes to you, yes to forever.» Auf Deutsch: «Für immer ja zu dir, ja zu für immer.»

Strahlen vor Freude: Gina Schumacher und Iain Bethke auf ihren offiziellen Hochzeitfotos. Foto: @tali__photography 1/8

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Iain Bethke erschien an seinem grossen Tag elegant in einem dunklen Nadelstreifen-Anzug. Wie «Bild» ausserdem schreibt, entschied sich das Paar für eine freie Trauzeremonie, die die ungezwungene Atmosphäre unterstreichen sollte.

Das Hochzeitsmenü von einem royalen Koch

Für das leibliche Wohl sorgte Sterneköchin Macarena de Castro mit ihrem Team. Sie hat bereits Menüs für die spanische Königsfamilie und die Hochzeit von Tennisstar Rafael Nadal kreiert.

Die Hochzeit war ein rauschendes Fest: Bereits am Freitagabend fand eine «White Night» als Einstimmung statt. Für die richtige Stimmung sorgten Licht- und Musiktechnik, die in den Tagen zuvor installiert wurden. Die Mitarbeiter mussten laut «Bild»-Informationen beim Eintreten in die Schumi-Villa ihre Handys abgeben, um die Privatsphäre zu wahren und keine Bilder vom Inneren des Anwesens zu machen. «Bild» veröffentlicht dennoch Fotos der Party, die zeigen, dass sich unter den Partygästen unter anderem Michael Schumachers Bruder Ralf (49) mit seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne (34) befanden.

Nicht zur Hochzeit eingeladen war Michael Schumachers langjähriger Manager und Freund Willi Weber (82). Und selbst wenn, wäre er nicht gekommen, wie er «Bild» sagt. «Mir geht es gesundheitlich momentan nicht gut. Ich hätte keine Lust gehabt, nach Mallorca zu fliegen.» Gina Schumacher wünsche er trotzdem viel Glück für die Ehe und hoffe, dass sie den richtigen Mann erwischt habe, wie er sagt.

Steht bald eine zweite Schumi-Hochzeit an?

Gina und Iain sind seit sieben Jahren ein Paar und seit dem Sommer verlobt. Für die Liebe zog Iain in die Schweiz und später sogar nach Texas, wo das Paar auf der Familien-Ranch lebt und arbeitet. Gina ist eine erfolgreiche Westernreiterin, Iain kümmert sich um das Management.

Vielleicht läuten in der Familie Schumacher schon bald die nächsten Hochzeitsglocken. «Bild» spekuliert, dass Gina Schumachers kleiner Bruder Mick Schumacher (24) der nächste am Traualtar sein könnte. Offenbar hat seine Freundin Laila Hasanovic (23) laut der schwedischen Zeitung «Expressen» schon Vater Michael Schumacher kennengelernt. Einen grösseren Vertrauens- und Liebesbeweis gibt es in diesem Fall wohl kaum.