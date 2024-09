Die Hochzeit von Michael Schumachers Tochter Gina weckt bei Schumis Ex-Manager Willi Weber schmerzhafte Erinnerungen an die gemeinsame Erfolgszeit.

Das Hochzeitswochenende von Gina Schumacher (27) war für Willi Weber (82), den ehemaligen Manager von Rennfahrer-Legende Michael Schumacher (55), ein emotionales Erlebnis. Gegenüber «Bild» gestand er: «Ginas Hochzeit spült Erinnerungen wieder hoch. Leider! Ich denke da an meine Erfolge mit Michael, unsere Ziele und Siege. Ich erinnere mich an Michael, so wie er war. Wir werden uns wohl nicht noch einmal sehen.»

Weber und Schumacher waren 23 Jahre lang ein unschlagbares Duo, bis es 2010 zum Bruch kam. Seitdem besteht kein Kontakt mehr zur Familie Schumacher. Nach Michaels schwerem Skiunfall 2013 übernahm Sabine Kehm, Webers frühere Angestellte, die Rolle als Managerin und Stütze der Familie.

Lange machte sich Weber Vorwürfe, nicht sofort an Michaels Seite gewesen zu sein: «Es war meine Schuld, dass ich Michael nach dem Unfall damals nicht besucht habe und ihm zur Seite stand. Weil ich die Berichte der Journalisten für übertrieben hielt. Ich dachte, ich warte lieber ein paar Tage ab, dann wird das schon. Aber es war zu spät.»

Mittlerweile hat Weber seinen Frieden mit der Situation geschlossen, wozu auch die Veröffentlichung seiner Autobiografie «Benzin im Blut» beitrug. Trotzdem liess ihn Gina Schumachers Hochzeit nicht kalt, wie «Bild» berichtet. Die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Michael Schumacher bleiben für immer ein Teil von Willi Webers Leben.