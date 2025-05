Der einst mächtigste Mann im Musikgeschäft muss sich am Montag vor Gericht verantworten. Sean «Diddy» Combs werden in zahllosen Fällen Sexualdelikte vorgeworfen. Das musst du zum Prozessauftakt wissen.

1/8 Der Musikmogul Sean Combs muss sich vor Gericht verantworten. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Sean Combs angeklagt wegen Sexhandels. Prozess beginnt am 5. Mai

Dutzende Zivilklagen eingereicht, darunter von Ex-Freundin Cassie Ventura

Bei Verurteilung droht dem 55-jährigen Musikmogul lebenslange Haft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Wer ist Sean «Diddy» Combs?

Sean John Combs (55) war einer der einflussreichsten Produzenten der Musikindustrie. 1993 gründete er sein Plattenlabel «Bad Boy Records» und arbeitete mit Rapgrössen wie The Notorious B.I.G. (1972—1997) zusammen. Später erkannte er sein eigenes Gesangstalent, brachte sein Debütalbum «No Way Out» heraus und staubte 1997 seinen ersten Grammy ab. Bekannt unter den Pseudonymen «Diddy», «P. Diddy» und «Puff Daddy» schaffte er es mit Songs wie «I'll Be Missing You» weltweit an die Spitze der Charts. «Diddy» verhalf auch heutigen Superstars wie Justin Bieber (31) zum grossen Durchbruch.

Zeitgleich war er in der Szene für seine berühmt-berüchtigten «White Partys» mit namhaften Gästen und «Freak Offs» bekannt. Sein grenzenloser Lebensstil wurde ihm später allerdings zum Verhängnis.

Wie lautet die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft?

Am 16. September 2024 wurde Sean Combs in New York festgenommen. Wie die «New York Times» berichtete, wird der Musikmogul wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität angeklagt. «Jahrzehntelang hat der Angeklagte Sean Combs, auch bekannt als ‹Puff Daddy›, ‹P. Diddy› oder ‹Diddy› [...] Frauen und andere in seinem Umfeld missbraucht, bedroht und gezwungen, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, seinen Ruf zu schützen und sein Verhalten zu verbergen», heisst es «Deadline» zufolge in der Anklageschrift. Mithilfe seines Umfelds habe er ein kriminelles Netzwerk aufgebaut, «dessen Mitglieder und Partner unter anderem Sexhandel, Zwangsarbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Behinderung der Justiz begingen oder zu begehen versuchten».

Sean «Diddy» Combs plädiert bis dato in allen Punkten auf nicht schuldig. Kurz vor Prozessbeginn hat der Rapper zudem eine aussergerichtliche Einigung abgelehnt. Zuvor hat die Verteidigung mehrfach versucht, eine Freilassung auf Kaution zu erwirken, allerdings ohne Erfolg. So sitzt P. Diddy seit September im Brooklyn Metropolitan Detention Center in Untersuchungshaft.

Hier kannst du alle Entwicklungen im Fall Sean Combs nachlesen.

Welche Zivilklagen gibt es?

Sean Combs' Ex-Freundin Casandra «Cassie» Ventura hat im November 2023 als Erste ihr Schweigen gebrochen. Die Musikerin und der Produzent waren zwischen 2008 und 2018 liiert. Sie warf Combs unter anderem jahrelangen sexuellen Missbrauch vor. Im Mai 2024 hat CNN ein Überwachungsvideo aus einem Hotel von 2016 veröffentlicht, das zeigt, wie Diddy seine damalige Freundin körperlich angreift. 2023 haben sich die Sängerin und der Musikproduzent auf einen Vergleich geeinigt.

0:57 Überwachungskamera filmte mit: P. Diddy schlägt mehrmals auf Cassie ein

Danach sind Dutzende weitere Zivilklagen eingereicht worden, wie die des Produzenten Rodney «Lil Rod» Jones. Insgesamt ist die Rede von rund 62 Zivilklagen.

Wie «People» wissen will, wird Cassie Ventura vor Gericht als Zeugin aussagen können.

Wer ist involviert?

Bei den «White Partys» galt, wie so oft in der Welt der Reichen: sehen und gesehen werden. Stars wie Leonardo Di Caprio (50), Kim Kardashian (44) und weitere grosse Namen standen bei Diddy auf der Gästeliste.

Jennifer «J.Lo» Lopez (55) war von 1999 bis 2001 mit dem Musikproduzenten liiert. Zu den schweren Vorwürfen über ihren Ex-Freund von vor über 20 Jahren äusserte sich J.Lo bisher nicht öffentlich.

Diddys Kontakte reichen bis zu den Royals: Vor einigen Monaten tauchte ein altes Foto von Prinz Harry (40) mit «Diddy» und Skandalrapper Kanye West (47) auf. Allerdings ist nicht bekannt, ob der Royal jemals bei seinen «White Partys» oder «Freak Offs» anwesend war.

Zeitweise musste auch «Diddys» langjähriger Weggefährte Jay-Z (55) zittern, da er im Dezember der Vergewaltigung einer 13-Jährigen beschuldigt wurde. Die Klage wurde von den Anwälten der Klägerin allerdings zurückgezogen.

Wann beginnt der Prozess?

Der Prozess beginnt, wie geplant, am Montag, 5. Mai, im zuständigen Bundesgericht in New York mit der Auswahl der Jury. Allein das Auswahlverfahren könnte sich angesichts «Diddys» Bekanntheitsgrads über mehrere Tage hinziehen. Der zuständige Richter heisst Arun Subramanian.

Um welche Uhrzeit der Prozess startet, ist nicht öffentlich bekannt.

Was ist vom Prozess zu erwarten?

Der Prozess dürfte mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Bei einer Verurteilung droht Sean Combs eine lebenslange Haft.