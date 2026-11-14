Seit Anfang 2025 kämpft Delani Diekmeier gegen den Krebs. Trotz eines erneuten Rückschlags in der Therapie zeigt sich die 15-jährige Tochter von Ex-Fussballprofi Dennis Diekmeier kämpferisch – und will bald anderen helfen.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Bislang hatten vor allem ihre Eltern Dennis (37) und Dana Diekmeier (41) öffentlich über die schwere Erkrankung ihrer Tochter gesprochen. Jetzt äussert sich Delani (15) gegenüber «Bild» erstmals selbst zu ihrem Kampf gegen den Krebs – und zeigt beeindruckende Stärke. «Man muss sich nicht einschliessen. Es wird nichts besser, wenn du nur auf dem Sofa liegst und weinst. Es ändert nichts an der Tatsache», sagt die Jugendliche.

Dabei musste die Familie erst vor wenigen Tagen einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Wie Mutter Dana berichtet, wurde Gewebe aus einer Lungenmetastase im Labor mit einem neuen Medikament getestet. Weil es jedoch nur zu einem Drittel auf den Wirkstoff reagierte und mögliche starke Nebenwirkungen drohten, entschied sich die Familie aufgrund der geringen Erfolgsaussichten vorerst gegen diesen Behandlungsansatz.

«Ich bin sehr stolz auf sie»

Die Leidensgeschichte begann Anfang 2025: Damals entdeckten Ärzte einen Tumor an Delanis Nebenniere und entfernten ihn operativ. Kurz darauf wurden Metastasen in beiden Lungenflügeln festgestellt, die laut Dana Diekmeier bis im Juli weitergewachsen waren. Seither bestimmen Operationen und Therapieversuche den Alltag.

Dennoch blickt die 15-Jährige nach vorn – und denkt an andere. Im Dezember will sie bei einer Charity-Aktion in Hamburg für Obdachlose kellnern. Die Idee stammt von ihr selbst. «Sie will anderen helfen. Ich bin sehr stolz auf sie», sagt Dana Diekmeier. Zudem soll in diesem Jahr keine neue Therapie mehr starten; frühestens im Januar könnte eine andere Behandlungsform infrage kommen. So bleibt Zeit für Delanis 16. Geburtstag am 18. Dezember: «Wir machen natürlich eine grosse Party», kündigt ihre Mutter an.