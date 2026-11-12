Seit bald zwei Jahren kämpft die mittlerweile 15-jährige Delani Diekmeier gegen den Krebs an. Eine neue Therapie gab der Familie zuletzt Hoffnung – doch wie Tests nun zeigen, wäre sie zu wenig wirksam und wird gar nicht erst verabreicht.

Darum gehts Bei Delani Diekmeier, 15, wurden nach einer Tumoroperation Metastasen in beiden Lungen entdeckt

Ein neues Medikament wirkte im Labortest nur zu einem Drittel, daher wird es nicht verabreicht

Die Familie will das Jahr ohne weitere Klinikaufenthalte beenden, Delani gehe es laut Mutter gut

Saskia Schär Redaktorin People

Delani ist das älteste von vier Kindern von Ex-Fussballer Dennis (37) und Dana Diekmeier (41). Im Januar 2025 war bei ihr ein Tumor an der Nebenniere entdeckt und operativ entfernt worden. Kurz darauf stellten die Ärzte allerdings fest, dass sich Metastasen in beiden Lungenflügeln gebildet hatten. Seitdem muss die Teenagerin immer wieder schwere Rückschläge hinnehmen.

Im Oktober berichtete Mutter Dana auf Instagram voller Zuversicht über einen möglichen neuen Behandlungsansatz. Dafür wurde Delani befallenes Lungengewebe entnommen und im Labor mit dem neuen Medikament getestet – leider ohne den erhofften Erfolg: «Hätte es reagiert, hätte man ihr das Medikament verabreicht. Aber da es nur zu einem Drittel reagiert hat und die Therapie sehr anspruchsvoll wäre, starke Nebenwirkungen hätte und ein sehr langer Krankenhausaufenthalt nötig gewesen wäre, macht man das jetzt nicht, weil die Chancen nicht sehr hoch sind, dass es etwas bringt», erklärt Dana Diekmeier gegenüber «Bild».

Delani Diekmeier geht es trotz allem «gerade sehr gut»

Für die Familie ist das ein weiterer Dämpfer: «Diese Lungenbiopsie war natürlich auch wieder mit Krankenhaus verbunden und das ganze Warten und Hoffen war sehr nervenaufreibend – und dann kriegst du wieder die Info, dass es nicht so funktioniert», so Diekmeier. Ganz vom Tisch sei der Ansatz allerdings noch nicht, vielleicht «machen wir das noch in einer anderen Form im Januar».

Das laufende Jahr werde die Familie nun aber erst einmal ohne weitere Klinikaufenthalte abschliessen. Tochter Delani habe die Nachricht zwar mit Enttäuschung aufgenommen, weil die Familie in jede neue Option grosse Hoffnung steckt. Aktuell gehe es ihr gemäss ihrer Mutter aber «gerade sehr gut» – sie sei trotz allem «positiv gestimmt und geniesst das Leben».