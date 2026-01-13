Mit ihrer Umbausendung «Einsatz in vier Wänden» begeisterte Tine Wittler auf RTL ein Millionenpublikum. Doch nach dem Aus der Sendung wurde es still um sie.

«Nur weil man nicht mehr im Fernsehen zu sehen ist, ist man nicht tot»

Darum gehts Tine Wittler, 52, kehrte nach TV-Karriere-Ende aufs Dorf Jabel zurück

Sie lebt auf einem Fachwerkhof, schreibt Romane und organisiert Kulturveranstaltungen

Remo Bernet, GlücksPost

In ihrer Sendung flossen jahrelang die Freudentränen: Tine Wittler (52) erfüllte ab 2003 zehn Jahre lang Wohnträume in der RTL-Umbausendung «Einsatz in 4 Wänden». Mit viel Leidenschaft liess sie das Zuhause der Teilnehmenden in neuem Licht erstrahlen. Mit ihrer quirligen und lockeren Art eroberte sie die Herzen des Publikums.

Doch als das Interesse an der Sendung zurückgeht, zieht RTL der Sendung den Stecker – und die TV-Karriere der «Deko-Queen» endet plötzlich. Danach zieht sich Tine Wittler bewusst aus der Öffentlichkeit zurück und konzentriert sich auf andere Projekte.

Zurück auf dem Land

«Die Leute denken immer gleich, nur weil man nicht mehr im Fernsehen zu sehen ist, wäre man tot», witzelt sie. Lange Zeit führt Wittler, deren Ehemann sich aus der Öffentlichkeit raushält, eine Kneipe in Hamburg. Doch dann zieht es sie zurück aufs Land – ins 40-Seelen-Dorf Jabel. Dort kauft sie sich einen uralten Fachwerkhof und hat damit ihren ganz persönlichen «Einsatz in 4 Wänden». «Ich atme hier jeden Tag Geschichte und Natur und bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dass ich so leben darf», sagt sie.

Nebenbei ist die «Wittlerin», wie sich die mittlerweile 52-Jährige selbst nennt, auf vielen Bühnen tätig: Sie macht Musik, organisiert Kulturveranstaltungen und hat ein halbes Dutzend Romane veröffentlicht.

Ob sie sich vorstellen könne, irgendwann ins TV zurückzukehren? Abgeneigt ist Tine Wittler nicht. «Ich würde gerne interessante Persönlichkeiten, von denen ich noch etwas lernen kann, in mein altes Haus einladen, um mit ihnen einen Tag oder auch zwei auf dem Land zu verbringen, Gespräche zu führen und über das Leben zu reden.»

Rückkehr ins Fernsehen?

Im letzten Sommer kursierten ausserdem Gerüchte, dass sie für die RTL-Show «Die Verräter» vor der Kamera stehen wird. Wittler selbst hat sich nicht dazu geäussert, aber in den kommenden Monaten sollte die neue Staffel der Intrigen-Show ausgestrahlt werden – und ihre Fans wissen spätestens dann mehr.

Wenn sie ins Fernsehen zurückkehrt, macht sie das mit einer grossen Selbstliebe und starkem Selbstbewusstsein, die sie sich über die Jahre hinweg aufbauen musste. «Ich war die erste Frau mit meiner Körperform im deutschen Fernsehen.» Das sei eine harte Schule gewesen. Denn Kritik und abschätzige Kommentare häuften sich. «Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Geschäft und ich glaube, ich bin mit dem Thema ganz gut durch. Aber es war harte Arbeit, und deshalb habe ich auch lange Bildschirmpause gemacht, um das zu verarbeiten.»