Pamela Reif hat sechs Kilo zugenommen – und das ganz bewusst. Nach einer schweren Lungenentzündung stellte die Fitness-Influencerin ihr Leben um und fühlt sich mit 54 Kilo stärker und glücklicher als je zuvor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pamela Reif, Fitness-Influencerin, hat bewusst sechs Kilogramm zugenommen

Nach Erkrankung 2025 änderte sie Ernährung und Trainingsroutine komplett

Mit 54 kg und fast 7 Mio. Follower fühlt sie sich wohl

Fynn Müller People-Redaktor

Pamela Reif (29) zählt mit fast sieben Millionen Follower zu den bekanntesten Fitness-Creatorinnen Europas. In den letzten Monaten hat die Deutsche absichtlich sechs Kilogramm zugenommen, wie sie im Podcast «Baby got Business» erklärt.

Der Grund? «Ehrlich gesagt fühle ich mich richtig wohl, schön und stark mit mehr Fleisch auf den Rippen.» Mit 54 Kilogramm sei sie heute zufriedener mit sich selbst als je zuvor. Der Wendepunkt kam 2025, als Reif eine schwere Lungenentzündung durchmachte. Diese Krankheit war laut ihrer Schilderung der Höhepunkt einer Phase, in der ihr Körper bereits länger Alarmzeichen gesendet hatte.

Pamela Reif isst wieder Dessert

Besonders anstrengende Geschäftsreisen, etwa nach China, machten der Influencerin gesundheitlich zu schaffen. Ursprünglich wollte sie nur eine kurzfristige Massephase für den Muskelaufbau einlegen, doch die gesundheitlichen Herausforderungen führten zu einer dauerhaften Umstellung. Mit der Gewichtszunahme änderte sich auch Reifs Einstellung zu ihrem Körper. «Ich trainiere nicht mehr so viel. Ich esse auf jeden Fall auch viel mehr. Auch Dessert», erklärt sie.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lebensmittel, die früher tabu waren, gehören nun wieder zu ihrem Alltag. Gleichzeitig verabschiedete sich Reif von ihrem einst markanten Sixpack. Gesundheit und innerer Frieden sind für sie heute wichtiger als ein perfekter Look. «Mit dem Älterwerden habe ich erkannt, dass Genuss wichtiger sein kann als körperliche Perfektion», sagt sie.

Mit der körperlichen Veränderung kamen auch Spekulationen. Ein Arzt behauptete in einem Video, Reif habe sich Hyaluronsäure in die Wangen spritzen lassen – eine Behauptung, die sie entschieden zurückweist. «Ich habe noch nie in meinem Leben Hyaluron in die Wangen gemacht», stellt sie klar. Ihr volleres Gesicht führt sie auf ihre natürliche Fettverteilung zurück: «Ich hatte schon immer ein Vollmondgesicht.»