Komikerin Julia Brandner lässt sich mit 28 sterilisieren

Julia Brandner entschied sich mit 28 für eine Sterilisation. Jetzt spricht die österreichische Stand-up-Comedienne offen über diesen Schritt. Schon als Kind habe sie gewusst, dass sie keine Mutter werden möchte.

Prominente wie Daniela Katzenberger und Elton John entschieden sich ebenso

Komikerin und Autorin Julia Brandner (30) will keine Kinder. «Ich bin mir sicher», erzählt die Österreicherin im Gespräch mit RTL. Also hat sich Brandner im Alter von 28 Jahren sterilisieren lassen. «Ich habe das nicht grossartig mit jemandem besprochen, weil es mein Körper ist. Ich muss mit dem leben.»

Bereits als neunjähriges Kind habe die Komikerin gewusst, dass sie keine Mutter werden möchte. Heute spricht sie in ihrem Bühnenprogramm und ihrem neuen Buch «I'm not kidding: Warum ich keine Kinder möchte und dafür keine Entschuldigung brauche» offen über das Tabu-Thema. Sie schildert dort auch Schwierigkeiten, die sie vor der Sterilisation überwinden musste.

Darum will sie keine Kinder

Gegenüber Watson sagte sie in einem Interview: «Manchmal habe ich sogar Momente, in denen ich Kinder sehe und denke: Irgendwie sind sie ja ganz lustig. Aber wenn ich daran denke, selbst eins zu haben, schnürt sich bei mir alles zusammen. Dann kriege ich Beklemmungszustände.»

Brandner finde, Kinder seien meist zu laut. «Das ist einfach eine Reizüberflutung für mich, wenn sie um mich sind. Ich weiss nicht ganz, wie ich mit ihnen umgehen soll. Aber das ist weniger das Problem der Kinder, sondern meins.» Mit 22 Jahren habe die Komikerin erstmals über eine Sterilisation nachgedacht.

Diese Promi-Frauen liessen sich sterilisieren

Während es immer noch ein kontroverses Thema ist, geben immer mehr Prominente offen zu, dass sie sich sterilisieren liessen. Blick zeigt dir drei Beispiele.

Daniela Katzenberger (39)

Die Reality-TV-Darstellerin liess sich 2022 sterilisieren. «Ich habe eine wunderbare Tochter und Sophia ist das Wichtigste für mich», sagte Katzenberger zu «Bild». Ihre Entscheidung hing auch mit ihrer Gesundheit zusammen: Sie hatte Zysten in der Brust und erfuhr von ihrem Hausarzt, dass hormonelle Verhütungsmethoden das Risiko für die Entwicklung bösartiger Tumore erhöhen könnten.

Schlagersängerin Michelle (53)

Auch Schlagersängerin Michelle unterzog sich aus gesundheitlichen Gründen diesem medizinischen Eingriff – jedoch nicht zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit, sondern zum Wohl des Babys. Und somit nicht ganz freiwillig. Im Jahr 2009 erlitt sie eine Totgeburt, woraufhin bei ihr ein Antikörper entdeckt wurde, der bei einem zukünftigen Kind schwere Behinderungen oder sogar den Tod verursachen könnte. «Ich habe mich sterilisieren lassen. Es musste sein, ich hatte keine Wahl», sagte sie damals gegenüber der «Bild».

Annica Hansen (43)

Moderatorin Annica Hansen möchte wie Brandner kinderlos bleiben. Ihr Herz schlage für einen Hof voller Tiere, aber nicht für Kinder. «Es gibt Frauen, die träumen schon als Teenie davon, irgendwann Mutter zu werden, aber ich hatte diesen Traum nie», erklärte Hansen gegenüber «RTL». Mit 41 Jahren entschied sie sich für den Schritt. «Sterilisation war für mich vorher kein Thema, ich dachte irgendwie, das macht man eher beim Mann. Wenn ich da informierter gewesen wäre, hätte ich mich viel früher sterilisieren lassen», sagte sie.

