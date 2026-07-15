«Lindenstrasse»-Star schiesst gegen Rettungs-Sanitäter

Rebecca Siemoneit-Barum, bekannt aus der Kultserie «Lindenstrasse», kritisiert ihre medizinische Betreuung scharf. Nach einem Schwächeanfall im Supermarkt wirft sie Rettungskräften und einem Arzt vor, ihre Beschwerden nicht ernst genommen zu haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rebecca Siemoneit-Barum (48) erleidet Schwächeanfall in Supermarkt, Notfall gerufen

Schauspielerin kritisiert Rettungskräfte als «unfreundlich», Arzt half ihr nicht

Termin bei Spezialistin erst im August, Zugang zu Fachärzten problematisch

Fynn Müller People-Redaktor

Wirbel um «Lindenstrasse»-Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum (48). Die Deutsche erlitt dieses Wochenende einen Schwächeanfall in einem Lebensmittelgeschäft. Beim Bezahlen sei ihr plötzlich schwindlig geworden, sie sei «fast in Ohnmacht gefallen», wie sie auf Instagram schildert. Wo sich die Szene ereignet hat, lässt sie offen. Als mutmassliche Ursache nennt Siemoneit-Barum akuten Bluthochdruck.

Die Schauspielerin wählte den Notfall. Dann das: Das Rettungspersonal rückte in den Supermarkt aus, soll die Situation laut ihren Schilderungen aber überhaupt nicht ernst genommen haben. Siemoneit-Barum fühlte sich von medizinischen Fachkräften im Stich gelassen. Besonders enttäuscht zeigt sie sich über den Umgang der Rettungssanitäter, die sie als «unfreundlich» bezeichnet.

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Arzt kennt sich mit Menopause nicht aus

Auch der Arzt, den sie am Montagmorgen aufsuchte, habe ihr laut eigenen Angaben nicht weiterhelfen können. «Jemand, der absolut nichts davon versteht», lautet ihr harter Vorwurf. Es geht um Beschwerden im Zusammenhang mit der Menopause, den Wechseljahren, die offenbar nicht ernst genommen wurden. «Danke für nichts!», lautet ihr hartes Fazit.

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Jetzt sucht sie eine Spezialistin, die sich mit den «gesundheitlichen Special FX der Wechseljahre» auskennt, auf – und hat dafür auch schon einen Termin. Dieser ist jedoch erst im August. Ironisch schreibt sie dazu: «Ich bin ja wirklich sehr gespannt!» Die lange Wartezeit unterstreicht ein bekanntes Problem: Der Zugang zu fachärztlicher Betreuung ist oft eine Geduldsprobe.

Rebecca Siemoneit-Barum begeisterte fast 30 Jahre als «Iffi» Zenker in der «Lindenstrasse». Ursprünglich stammt sie aus einer Zirkusfamilie. Neben der TV-Karriere leitet sie den Circus Barum und tritt in Musicals sowie Reality-Formaten auf. 2015 sah man sie im Dschungelcamp.

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