Wer zur Weihnachtszeit das Radio anschaltet, kommt kaum am Song «Wonderful Dream» vorbei. Doch den Erfolg, den das Lied seit Jahrzehnten feiert, bekam Melanie Thornton (†34) nie mit. Zwei Tage vor der Veröffentlichung starb sie beim Crossair-Absturz in Bassersdorf ZH.

Darum gehts Melanie Thornton starb zwei Tage vor der Veröffentlichung von «Wonderful Dream» in Bassersdorf

Beim Absturz von Crossair-Flug 3597 am 24. November 2001 starben 24 Menschen, neun überlebten

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran sass hinten im Flugzeug und überlebte mit gebrochenem Arm

Silja Anders Redaktorin People

Läuft im Fernsehen die Werbung für Coca-Cola mit dem Weihnachtstruck, und das Lied «Wonderful Dream (Holidays are coming)» von Melanie Thornton erklingt dabei im Hintergrund, weiss man: Die Weihnachtszeit hat offiziell begonnen.

Wer jedoch die Hintergründe kennt, hört das Lied wohl jedes Jahr mit einem kleinen Knoten im Magen. Melanie Thornton, die Stimme, die man Jahr für Jahr aus dem Radio und Fernsehen schallen hört, verstummte viel zu früh. Sie erlebte weder die Veröffentlichung ihres Weihnachtssongs noch den Erfolg, den dieser über die vergangenen 25 Jahre erreichte.

Ihre Karriere kam gerade erst richtig in Fahrt

Melanie Thornton starb im Alter von nur 34 Jahren bei einem Flugzeugunglück, das in der Schweiz noch vielen gut in Erinnerung ist: der Absturz der Crossair-Maschine Flug 3597 in Bassersdorf. 24 Menschen verloren damals ihr Leben, nur neun überlebten, vier davon leicht verletzt. Die Sängerin des Kult-Weihnachtssongs starb in den Flammen des Flugzeugwracks.

Ein Jahr vor ihrem Tod startete Melanie Thornton als Solokünstlerin durch. Einige Jahre arbeitete sie in der Eurodance-Szene – dafür war sie extra aus den USA nach Deutschland ausgewandert. Sie feierte grosse Erfolge mit Hits wie «Be My Lover» gemeinsam mit dem Rapper Donald Lane McCray Jr. Am schicksalhaften Tag ihres Todes trat Melanie Thornton im deutschen Leipzig vor 40'000 Zuschauern auf. Anschliessend machte sie sich auf den Weg zum Flughafen Berlin-Tegel, um von dort aus nach Zürich zu fliegen. Kurz vor der Landung kam es dann zur Katastrophe: Der Pilot setzte zu früh zum Landeanflug an, die Sichtverhältnisse waren schlecht, das Fahrwerk kam mit den Baumwipfeln in Berührung. 24 Menschen hatten keine Chance, eine von ihnen Melanie Thornton.

Marc Lennard, der Komponist des Hit-Weihnachtssongs, sagt gegenüber «Bild»: «Melanies Tourmanager Andy sass zwei Reihen vor ihr und überlebte den Crash. Er erzählte mir, dass es bei dem Absturz erst ein lautes Krachen gab und dann eine Feuerwand durch das Flugzeug ging. Danach wusste er nichts mehr. Später kam heraus, dass unter den Opfern viele Frauen mit längeren Haaren waren, die sofort Feuer fingen und so verbrannten. Andy überlebte vermutlich, weil er eine Glatze hatte.»

SP-Nationalrätin Badran überlebte den Absturz

Eine Überlebende hat das Ganze ein wenig anders in Erinnerung: Jacqueline Badran (64). Die SP-Nationalrätin sass damals ebenfalls in der Crossair-Maschine, jedoch hinten. Sie überlebte das Unglück mit einem gebrochenen Arm. Mit der «Schweizer Illustrierten» sprach Badran nun über den Absturz – und schilderte den Moment etwas anders als Lennard: «Die Opfer sind innert sehr kurzer Zeit erstickt», sagt sie. Dass sie und ihr damaliger Geschäftspartner im hinteren Teil des Flugzeugs sassen, dürfte ihnen das Leben gerettet haben.

Melanie Thornton redete wenige Tage vor dem Absturz noch mit «Bild» über ihren eigenen Tod: «Gott schützt mich. Wenn er will, dass ich gehe, dann gehe ich. Ich wünsche mir nur, dass er sich dafür noch viel Zeit lässt.»