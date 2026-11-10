Vor 25 Jahren stürzte ein Crossair-Flugzeug kurz vor der Landung bei Bassersdorf ZH ab. SP-Nationalrätin Jacqueline Badran überlebte. Sie erzählt, was nach dem Unglück geschah, wie das Ereignis sie prägte und was sie in der heutigen Gesellschaft vermisst.

Darum gehts Jacqueline Badran überlebte 2001 den Crossair-Absturz bei Bassersdorf, damals starben 24 Menschen

Im Interview erzählt sie, welchen Einfluss das Erlebnis auf sie hatte

Sie kritisiert, dass Rettungskräfte und Care-Teams die Überlebenden damals schlecht betreut hätten

Lynn Scheurer

Ausnahmsweise kommt Jacqueline Badran (64) mit einem Koffer in ihre Stammbeiz. Die SP-Nationalrätin ist oft im «Nord­brüggli» in Zürich-Wipkingen. Den Koffer hin­gegen holt sie nur selten hervor. Darin bewahrt sie Erinnerungen auf. Alte Zeitungen, Untersuchungs­berichte und ein «Safety Manual» aus dem Flugzeug, in dem sie am 24. November 2001 abstürzte. Jacqueline Badran und drei andere Personen überlebten leicht verletzt. 24 Menschen starben.

Frau Badran, wie liefen die Tage nach dem Unglück ab?

Jacqueline Badran: Am Tag danach überrollten uns die Medien. TeleZüri hatte damals aus dem Spital ein Interview aufgenommen und meinen Namen veröffentlicht. Das war heftig. Zwei Tage später besuchte ich die Absturzstelle. Ich musste diesen Ort sehen. Vielleicht könnte man sagen, ich habe versucht, das Geschehen zu rationalisieren. Es war eine ­absurde Szene: Um das zerstörte Flugzeug herum lagen am Boden überall diese «Safety on Board Manuals», laminiert und unversehrt im Schlamm.

Wie ging es Ihnen nach dem Absturz?

Ich dachte: Ich habe überlebt und die anderen nicht. Dabei hatte ich ein schlechtes Gewissen. Auch wenn man weiss, dass das dumm ist, weil man nichts dafür kann. Man wünscht sich, dass das eigene Überleben einen Sinn ergibt.

Wie meinen Sie das?

So ein Unfall ist völlig sinnlos, ausser man lernt dazu, damit so etwas nicht mehr passieren kann. Leider ist das kaum passiert.

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Man hat nichts daraus gelernt?

Es gibt bei Flugzeugabstürzen nur sehr selten Überlebende. Warum hat uns nie eine Airline dazu befragt, um ihre Ernstfall-Prozesse bei ihren Care-Teams zu verbessern? Oder die Feuerwehr oder die Sanität? Was damals bei uns lief, war wirklich haarsträubend.

Was meinen Sie?

Nach dem Absturz sass ich mit meinem damaligen Geschäftspartner Peter Hogenkamp in einem Restaurant, vor dem die Sammelstelle für die Verletzten aufgebaut war. Wir hatten beide überlebt, waren unter Schock, durchgefroren vom langen Warten im Wald und ich trank einen Kafi Luz. Da kamen drei Sanitäter rein und haben mit mir Gabi gemacht. Also kontrolliert, ob ich antworte, atme, blute und so weiter. Es war absurd! Die Sani­täter wollten wieder gehen. Ich fragte: Ja, wollt ihr nicht vielleicht meinen Namen wissen, um die Überlebenden melden zu können? Das wäre gut, meine Mutter wird wohl wissen wollen, ob ich noch lebe oder nicht.

Verrückt.

Es wurde noch verrückter. Ich sagte: Jetzt, wo die Schwerverletzten bestimmt abtransportiert sind, möchte ich gerne ins Spital. Mein Arm war gebrochen, mein Bein verletzt. Ich fragte die Sanitäter, ob man mich hinfahren könnte oder ob ich mir ein Taxi rufen muss. Einer antwortete: Sie können schon ein Taxi rufen, aber wir haben hier alles abgeriegelt. Hier kommt kein Taxi rein.

Hat er nicht gemerkt, dass Sie verletzt waren?

Was weiss ich? Es ist wirklich einiges schiefgelaufen. Nach diesem Erlebnis hätte ich gerne eine Weiterbildung für Rettungskräfte gegeben. Noch schlimmer war, was dann mit dem Care-Team lief.

Was ist passiert?

Mir war schnell klar, dass die Hinterbliebenen wohl mit den Überlebenden sprechen möchten, um zu erfahren, was in den letzten Minuten mit ihren Liebsten passiert ist. Die haben sich die schlimmsten Dinge vorgestellt. Dass ihre Leute brennend im Flieger herumgerannt sind. Ich hingegen wusste, dass alles nur wenige Sekunden dauerte. Die Opfer sind innert sehr kurzer Zeit erstickt. Ich habe mich auch noch medizinisch erkundigt, ob das wirklich so ist oder ob ich das nur so wahrgenommen habe, weil ich in diesen Momenten auch nicht ganz bei Sinnen war. Ich wusste aber intuitiv, dass es nicht gut ist, wenn ich unkontrolliert auf die Hinterbliebenen treffe. Drum habe ich das Care-Team gebeten, einen Raum zu organisieren für ein Gespräch zwischen Überlebenden und Hinterbliebenen.

Hat das geklappt?

Lange nicht! Im Hilton-Hotel am Flughafen sollten wir separat ankommen, um die Absturzstelle zu sehen. Doch prompt standen alle Hinterbliebenen in der Lobby, als ich ankam. Ich bin aufs WC gerannt, habe mich versteckt und geweint.

Warum?

Die Leute kannten mich alle aus dem Fernseh­interview. Ich wusste nicht, ob sie mich dafür hassen, dass ich überlebt hatte – und nicht ihre Liebsten. Oder ob sie mir Fragen stellen möchten und sich nicht trauen. Nach der Abdankung – wo ich wieder unkontrolliert auf die Hinterbliebenen traf – hat es dann endlich geklappt mit der Zusammenführung. Dort erzählten alle einzeln und der Reihe nach ihre Geschichte und aus Fremden wurden für mich echte Menschen mit ihren Schick­salen. Es war der Horror. Ein zehnjähriges Mädchen hatte seine Eltern verloren. Eine andere Frau wollte zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal in die Ferien fliegen, nachdem sie jahrelang durchgearbeitet hatte.

Was geht heute in Ihnen vor, wenn Sie von einer Katastrophe erfahren – wie beispielsweise dem Brand in Crans-Montana?

Die persönlichen Schicksale verfolge ich nicht. Das vertrage ich nicht. Mich interessiert: Warum ist es dazu gekommen? Was lernt man daraus? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Gesellschaft unglaublich viel gelernt. Heute haben wir vieles wieder vergessen. Aus Katastrophen müssen wir lernen. Checklisten erstellen, alle Notfall­szenarien durchspielen, Überlebende richtig betreuen. Das sind wir den Opfern schuldig.

Das ist Jacqueline Badran Die Vizepräsidentin der SP Schweiz sitzt seit 2011 im Nationalrat. Ihre Themen sind Miet- und Bodenpolitik, aber auch Steuerfragen. Sie ist Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben. Badran ist Mitgründerin der Informatik-Agentur Zeix AG. Die australisch-schweizerische Doppelbürgerin lebt mit ihrem Mann in Zürich. Mit Anfang 30 überlebte sie einen Lawinenniedergang. Die Vizepräsidentin der SP Schweiz sitzt seit 2011 im Nationalrat. Ihre Themen sind Miet- und Bodenpolitik, aber auch Steuerfragen. Sie ist Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben. Badran ist Mitgründerin der Informatik-Agentur Zeix AG. Die australisch-schweizerische Doppelbürgerin lebt mit ihrem Mann in Zürich. Mit Anfang 30 überlebte sie einen Lawinenniedergang. Mehr

Hat der Absturz Sie politisiert?

Nein. Ich habe schon seit meiner Kindheit ein starkes Gerechtigkeitsempfinden und war zum Zeitpunkt des Absturzes bereits auf der Liste für den Gemeinderat. Damals hat eine Zeitung getitelt: «Badran überlebte Absturz – nun will sie in die Politik». Da hab ich auf der Redaktion angerufen: Spinnt ihr eigentlich? Als ob ich vom Himmel runtergefallen wäre und dann die Erleuchtung hatte, dass ich in die Politik muss.

Kann man sich nach so einem Erlebnis die ewige Dankbarkeit erhalten und jeden Tag so leben, als wäre er der letzte?

Ich glaube nicht, dass das geht. In gewissen Momenten kommt es einem aber in den Sinn. Wenn ein Bekannter oder eine Freundin exzessiv vor sich hin jammert ...

... dann sagen Sie: Es könnte schlimmer sein?

Ja. Ich sage: Du lebst und bist einigermassen gesund. Du musst nicht hungern, du hast ein warmes Dach über dem Kopf. Hör auf zu jammern.

Sagen Sie das auch sich selbst?

Ja. Mir wurde schon als Jugendliche bewusst, wie privilegiert ich bin: gesund geboren, in der Schweiz lebend. Zudem hatte ich schon früher oft einen Haufen Glück. Für mich war der Flugzeugabsturz eine Art Bestätigung: dafür, dass ich mir überlegen muss, was wir unbedingt bewahren müssen. Dass wir dafür sorgen müssen, dass die Menschen bei uns keine Existenzängste haben. Dass wir ein starkes Sozialversicherungssystem erhalten müssen.

Jetzt sind wir bei der Politik.

Weil es mir wichtig ist, gewisse Dinge zu beschützen. Wir sind die erste Generation, die sozial und wirtschaftlich so gut abgesichert ist. Früher war man komplett abhängig von Verwandten. Ein Familienstreit, und du musstest betteln gehen. Schrecklich. Ich verstehe deshalb auch nicht, warum die Bürgerlichen die AHV aushöhlen möchten. Mit einer leichten Erhöhung der Mehrwertsteuer können wir uns diesen Wohlstand weiterhin sichern.

Was ist mit dem guten Patron, der zu seinen Leuten schaut? Gibt es den noch?

Kaum. Die Realität ist heute eine andere. Meist kommt irgendeine Beteiligungsgesellschaft, die sich unsere KMU schnappt. Vorhin wollte ich mir am Kiosk was Süsses kaufen – welcher Schoggi­riegel gehört noch einer Schweizer Firma? Ich habe nur Kägi fret gesehen.

Sie werden bald 65. Was ist Ihr Eindruck von der heutigen Jugend?

Ich war in den 1970er-Jahren jung. Wir wollten uns von den bürgerlichen Diktaten befreien, die besagten, dass ein Mann kurze Haare, dass eine Frau einen Rock tragen muss. Heute sehe ich keine Befreiungslogik, sondern eine Unterordnungslogik.

Wieso Unterordnung?

Man ordnet sich Marken unter: «Ich bin eher der Gucci-Typ», «Ich bin ein Swiftie.» Was soll das? Ich sehe eine orientierungslose Jugend, die sich mit Schminkvideos beschäftigt. Auf mich wirkt das kommerzialisiert und leer. Ich sage immer, es ist die «Generation Checkliste». Das merke ich auch als Chefin.

Inwiefern?

Will ein Mitarbeiter eine Weiterbildung machen, frage ich: Warum? «Das sollte ich doch für meinen Lebenslauf.» Warum hört man nicht einfach auf sich selbst? Die Leute wirken verunsichert.

Die linke Politik bietet offenbar keine attraktive Alternative. Wer will denn heute noch in eine Kommune?

Das ist eine falsche Frage. So ein Quatsch.

Sie wünschen sich doch eine gemeinsame politische Willensbildung in unserer Gesellschaft.

Klar. Aber das funktioniert nur, wenn die Medien diese Diskussionen vermitteln. Was soll ich machen? Ein Megafon nehmen und rufen: «Hör mal auf, Schminktutorials anzuschauen – du dumme Nuss!»?

Man würde Ihnen wohl zuhören. Lügen Sie eigentlich manchmal?

Nein, nie. Lügen ist dumm, sinnlos und falsch.