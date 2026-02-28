David Schumacher hat seine grosse Liebe Vivien Keszthelyi geheiratet. Eine Person fehlte jedoch: Mutter Cora Schumacher. Diese äusserte sich nun zu der Situation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David Schumacher (24) heiratete Vivien Keszthelyi (25) ohne Mutter Cora

Cora erfuhr von der Hochzeit ihres einzigen Sohnes aus den Medien

Hochzeit fand am gleichen Ort wie die von Cora und Ralf statt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Es ist oft der schönste Tag im Leben eines jungen, verliebten Paares: der eigene Hochzeitstag! Man möchte diesen Moment, in dem man sich das Jawort gibt, mit den Personen teilen, die einem im Leben am wichtigsten sind. Enge Freunde und Familie stehen normalerweise standardmässig auf der Gästeliste.

Nicht so im Fall von David Schumacher (24). Der hat seine grosse Liebe Vivien Keszthelyi (25) geheiratet. Und während die beiden überglücklich wirken und Papa Ralf Schumacher (50) den grossen Moment seines Sohnes miterleben durfte, fehlte eine Person: Cora Schumacher (49), die Mutter des Bräutigams.

Keine Einladung für Cora Schumacher

Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn gilt seit langem als angespannt, auch die Beziehung zwischen Cora und Ex-Mann Ralf Schumacher lässt zu wünschen übrig. David Schumacher entschied sich demnach, seinen grossen Tag ohne seine Mutter zu feiern – diese erfuhr durch die Medien von der Trauung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jetzt meldet sich Cora Schumacher gegenüber «Bild» zu Wort und verrät, was sie zu der Situation zu sagen hat. «In diesem Falle antworte ich nicht als Cora Schumacher, sondern als Mama. Das hat David gefühlt tausendmal am Tag zu mir gesagt, als er noch ein kleiner Junge war. Jedes Mal, wenn er ‹Mama› gesagt oder gerufen hat, hat mein Herz einen Ticken schneller geschlagen. Vor Freude und Liebe.»

Dass sie nun zur Hochzeit ihres einzigen Sohnes nicht eingeladen war, trifft sie tief. Zumal David Schumacher und seine Braut am gleichen Ort heirateten, an dem sich schon Cora und Ralf Schumacher einst das Jawort gaben.

Cora Schumacher ist tief verletzt

«Ich denke, dass jede Mutter da draussen dieses Gefühl nachvollziehen kann», sagt Cora Schumacher über ihren Schmerz, keine Einladung erhalten zu haben. «Ich wünsche meinem Sohn nur das Beste. Das war immer so und wird auch immer so bleiben. Ich bin immer für ihn da und werde ihn immer über alles lieben. Er soll den schönsten Tag in seinem Leben in vollen Zügen geniessen und ich hoffe sehr, dass er glücklich ist.» Böse könne sie ihrem Sohn «als Mama» nicht sein, doch sie gibt zu, «einfach nur unfassbar traurig» zu sein.

David Schumacher verriet vor einiger Zeit, dass sein Vater sogar um ein gutes Verhältnis zwischen Mutter und Sohn bemüht war. Für ihn ist das jedoch keine Option: «Ich habe meiner Mutter mehrmals die Chance gegeben und es auch mehrmals versucht, mich mit ihr wieder zu versöhnen. Leider hat es nie geklappt. (...) Papa hat über Jahre immer wieder auf mich eingeredet, dass ich ihr noch eine Chance geben soll. Ich habe es immer abgeblockt, da ich keine Lust und keine Nerven mehr habe, das Gleiche wieder durchzumachen.»