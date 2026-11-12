Bisher mied Clementine Vaughn das Rampenlicht weitgehend. Doch das wird sich bald ändern. Die älteste Tochter von Supermodel Claudia Schiffer tritt Ende November in Paris beim Bal des Débutantes offiziell in die High Society ein.

Darum gehts Claudia Schiffers Tochter Clementine Vaughn debütiert am 28. November am Bal des Débutantes

Clementine wuchs in London auf, lebt aktuell in New York, modelt und studiert Kunst und Mode

Beim Pariser Wohltätigkeitsball kommen 16- bis 22-Jährige aus berühmten Familien in Paris zusammen

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Der Bal des Débutantes in Paris ist bekannt dafür, den Nachwuchs von Prominenten ins Rampenlicht zu rücken. Einem Bericht des britischen Magazins «Hello!» zufolge gehört in diesem Jahr auch Clementine Vaughn (22) zu den ausgewählten Gästen.

Während öffentliche Auftritte der ältesten Tochter von Supermodel Claudia Schiffer (56) und Regisseur Matthew Vaughn (55) sonst eher selten sind, feiert sie nun am 28. November ihr formelles High-Society-Debüt.

Ganz nach der berühmten Mutter

Obwohl Clementine den Nachnamen ihres Vaters trägt, kommt sie optisch ganz nach ihrer Mutter, die in den Neunzigerjahren als gebürtige Rheinbergerin die internationalen Laufstege eroberte. Clementine verriet einst gegenüber «Elle», dass sie es «bewundernswert» finde, dass ihre Mutter mit 17 Jahren «ganz allein nach Paris» zog und es nie zugelassen habe, «dass ihre Ängste ihren Träumen im Wege standen». Vaughn wuchs in London auf, lebt aber aktuell in New York, wo sie als Model arbeitet sowie Kunst und Mode studiert.

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Das steckt hinter dem exklusiven Pariser Ball

Nun wird sie bald ordentlich im Rampenlicht stehen. Der luxuriöse Bal des Débutantes am 28. November im Pariser Luxushotel Shangri-La gilt als einer der glanzvollsten Society-Events des Jahres. Bei dem Wohltätigkeitsball werden Spenden für gute Zwecke gesammelt. Die Teilnehmerinnen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren stammen fast ausschliesslich aus einflussreichen oder berühmten Familien.

In diesem Jahr soll sich Vaughn das Parkett unter anderem mit Olimpia Baez Herrera (21), der Enkelin der Modedesignerin Carolina Herrera (87), teilen. Damit reihen sich die beiden in eine lange Liste früherer Debütantinnen ein, zu der auch Stars wie Lily Collins (37), Scout Willis (35), Tallulah Willis (32) und Margaret Qualley (32) gehören.

Dass der Event nicht immer ganz skandalfrei abläuft, zeigte 2024 Gwyneth Paltrows Tochter Apple Martin, als sie damals mit ihrem Verhalten für Schlagzeilen sorgte. Wie «Page Six» damals berichtete, wurde ihr «Mean Girl»-Verhalten vorgeworfen, nachdem sie sich während eines Fotoshootings vor eine andere Debütantin gestellt hatte.

Rührende Glückwünsche

Kurz vor dem grossen Ereignis gibt es bereits Grund zum Feiern. Am 11. November wurde Schiffers Tochter nämlich 22. Zu diesem Anlass gratulierte ihre Mutter ihr herzlich auf Instagram und teilte mit ihren Followern ein nostalgisches Kinderfoto, auf dem die kleine Clementine auf dem Arm ihrer Mutter zu sehen ist. «Alles Gute zum 22. Geburtstag, Clementine», schrieb die gebürtige Deutsche dazu. «Strahle weiter, du kreativer, schlagfertiger, liebevoller, beharrlicher, weiser und wunderschöner DIAMANT.»