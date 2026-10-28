Claudia Effenberg richtet emotionale Worte an ihren Ehemann

Noch immer muss sich Claudia Effenberg von einer schweren Infektion und einer Blutvergiftung erholen. Auf Instagram richtet sie emotionale Worte an ihren Ehemann Stefan Effenberg, der ihr durch die Zeit half.

Sophie Ofer Redaktorin People

Vor einigen Wochen machten sich Claudia Effenbergs (61) Fans grosse Sorgen um die Influencerin: Wegen einer schweren Lungenentzündung mit Blutvergiftung musste sie sich mehreren Eingriffen unterziehen. In einem Gesundheits-Update gab Effenberg kürzlich einen Einblick, wie sie sich wieder ins Leben zurückkämpft.

Dass ihr das so gut gelingt, hat sie auch der vielen Unterstützung zu verdanken, die sie erfährt. Auf Instagram hält Effenberg inne, um sich dafür zu bedanken – und findet besonders emotionale Worte für ihren Ehemann Stefan Effenberg.

«Hast die Kämpferin in mir geweckt»

«Danke an das Team für einen ganz normalen Tag zurück im Leben!», schreibt Effenberg auf Instagram. Dazu postet sie eine Reihe von Fotos, auf denen sie in die Kamera lächelt. Effenberg sieht darauf sichtlich erholt aus. «Und vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche und lieben Nachrichten!», fügt die an ihre Fans gerichtet hinzu.

Ein besonderer Dank gilt ihrem Ehemann Stefan Effenberg, der ihr Kraft gab, die Krankheit zu überstehen. «Du hast mir wieder gezeigt, wir sind ein tolles Team und hast die Kämpferin in mir geweckt!», so Effenberg emotional. Zu guter Letzt richtet sie ihren Dank «an all meine Schutzengel!».

Fans freuen sich mit ihr

In den Kommentaren freut man sich, Effenberg wieder so heiter zu erleben. «Ich freue mich so, sie so aufgestellt und positiv zu sehen. Schön scheint es ihnen besser zu gehen», schreibt ein Fan. «Wünsche dir weiterhin viel Kraft und alles Gute auf deinem Weg», schreibt eine Userin.

Neben der Lungenentzündung hatten Herzprobleme dem Reality-Star in den letzten Monaten zu schaffen gemacht. Nach eigenen Angaben seien ihr zwei Stents gesetzt worden, um die Durchblutung ihres Herzens zu verbessern. «Das war der Horror!», sagte Effenberg über den Eingriff. Zudem musste ihre Lunge punktiert werden, da sich dort Flüssigkeit angesammelt hatte.