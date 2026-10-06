Claudia Effenberg kämpft sich nach Lungenentzündung zurück

Wochen nach ihrer schweren Infektion meldet sich Claudia Effenberg mit einem Gesundheitsupdate. Dabei erzählt die Ehefrau von Stefan Effenberg von einem kleinen Erfolg, der für andere selbstverständlich sein mag, für sie derzeit aber eine besondere Bedeutung hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Claudia Effenberg erholt sich von Pneumonie und Sepsis

Im Spital wusch sie nach 20 Tagen wieder die Haare

Nach zwei Stents bleibt der Lungenbefund unklar.

Nach ihrer schweren Lungenentzündung mit Blutvergiftung meldet sich Claudia Effenberg (61) mit einem kleinen Gesundheitsupdate auf Instagram bei ihren Fans. Dort berichtet sie von einem besonderen Fortschritt: «Haare waschen nach ca. 20 Tage ... das sind die kleinen Dinge im Leben!», freut sich die Ehefrau von Ex-Fussballprofi Stefan Effenberg (58).

Was normalerweise zur alltäglichen Routine gehört, bedeutet für die 61-Jährige nach den vergangenen Wochen offenbar viel. «Ich habe mich zurück gekämpft und dafür danke ich logisch meiner Familie und dem kompletten Ärzteteam und Schwestern», schreibt sie weiter. Auf dem dazu veröffentlichten Foto sitzt Effenberg mit einem Handtuch um die Haare in einem Klinikbett. Offenbar befindet sie sich derzeit noch im Krankenhaus in München. Das Foto hat sie mit dem passenden Song «Haare kämmen» unterlegt.

Unter ihrem Post sammeln sich ganz viele Genesungswünsche, Kleeblatt- und Herz-Emojis, darunter auch von TV-Persönlichkeit Sarah Kern (58) oder Designerin Pia Bolte (52).

Herz-Eingriff und Punktion der Lunge

Wie ernst die Lage zwischenzeitlich war, hatte Effenberg im September selbst geschildert. Der «Bild»-Zeitung erzählte sie damals, sie habe eine «sehr krasse Lungenentzündung mit einer Blutvergiftung». Wo und wie sie sich die Infektion zugezogen habe, wisse sie nicht. Dem Bericht zufolge fiel ihr zu diesem Zeitpunkt selbst das Sprechen am Telefon schwer.

Zusätzlich machten ihr Probleme mit dem Herzen zu schaffen. Effenberg wurden nach eigenen Angaben zwei Stents eingesetzt, um die Durchblutung des Herzens zu verbessern. «Das war der Horror!», sagte sie über den Eingriff. Zudem stand eine Punktion der Lunge an, da sich dort laut den Ärzten Flüssigkeit angesammelt hatte. Welche Ergebnisse die Untersuchung brachte, ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Erste Anzeichen der Besserung

Schon damals gab es allerdings erste Lichtblicke. Ihre Werte würden sich von Tag zu Tag verbessern, berichtete Effenberg. Behandelt werde sie unter anderem mit einem starken Antibiotikum. Das wichtigste Ziel der Ärzte sei zunächst gewesen, dass sie wieder normal atmen könne.

Kraft schöpfte die frühere «Dschungelcamp»-Kandidatin in dieser schwierigen Zeit vor allem aus der Unterstützung ihrer Familie. «Kraft geben mir Stefan und meine Tochter Lucia, die beide an meiner Seite im Krankenhaus waren. Das war total schön», erzählte sie der Zeitung.