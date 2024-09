Chris Martin und seine Bandkollegen von Coldplay gehen demnächst in den Ruhestand – zumindest was ihre erfolgreiche Band betrifft. Noch zwei Alben, dann soll Schluss sein, erklärt der Frontmann auf Instagram.

Am Freitag erscheint das zehnte und somit drittletzte Album von Coldplay. Das hat Frontmann Chris Martin (47) in einem Interview mit Apple Music 1 erklärt. «Wir werden nur zwölf richtige Alben machen, und das meine ich ernst. Ja, ich verspreche es», so der Sänger. Von Coldplay soll danach keine neue Musik mehr kommen.

Die Entscheidung, die bei zahlreichen Fans grosse Enttäuschung hervorruft, führt laut Martin allerdings zu einer besseren Qualität ihrer Musik – ganz nach dem Motto weniger ist mehr. «Es ist wirklich wichtig, dass wir dieses Limit haben. Es gibt nur sieben Harry Potter-Bücher, nur zwölf Beatles-Alben und ungefähr ebenso viele von Bob Marley, also von unseren Helden.»

2026 feiern sie ihr 30-jähriges Jubiläum

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es für die Coldplay-Fans allerdings doch noch. Denn ganz werden die vier Mitglieder, Chris Martin, Jonny Buckland (47), Guy Berryman (46) und Will Champion (46) wohl nicht auf die Musik verzichten können. Eine zukünftige Zusammenarbeit werde nicht ausgeschlossen, allerdings: «Wenn wir danach noch etwas gemeinsam machen, dann wird es etwas anderes sein oder eine Zusammenstellung von Dingen, die wir nicht vollendet haben», so Martin.

Wann das letzte der beiden Alben auf den Markt kommt, ist noch unklar, haben sie «Moon Music» doch erst kürzlich fertiggestellt. Klar ist einzig, dass die in London gegründete Band im Jahr 2026 ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Ein Album zum krönenden Abschluss und runden Geburtstag wäre ein durchaus passendes Abschiedsgeschenk für die zahlreichen Fans, die um den ganzen Globus verteilt sind.

Um den Abschiedsschmerz zu tilgen, gibt es noch die Möglichkeit, die Band bei ihrer Welt-Tour live zu erleben. Im November spielen die vier Herren in Australien, danach geht es weiter nach Asien, bevor sie im August und September 2025 während zehn Abenden das Wembley Stadium in London mit Hits wie «Viva La Vida» oder «Fix you» zum Beben bringen. Nur das mit den Tickets dürfte ein Problem werden. Die Nachfrage war bis anhin schon gross und dürfte mit diesen Neuigkeiten noch weiter ansteigen.