Mitten in Fussgängerzone Coldplay überrascht mit Gratiskonzert

Am Mittwoch erlebte die irische Hauptstadt Dublin eine Überraschung: Coldplay-Frontmann Chris Martin trat zusammen mit anderen Musikern unerwartet in der Fussgängerzone auf. Tausende Fans strömten in herbei, als das Gerücht die Runde machte.