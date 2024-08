1/6 Chris Martin von Coldplay beim Glastonbury Festival im Juni.

Zufahrtskontrollen weit vor den Mauern des Stadions, Grossaufgebot der Polizei samt Spezialeinheiten, grossräumige Sperrzonen, strenge Zutrittskontrollen: Ab Mittwoch geben Coldplay im Zuge ihrer «Music of the Spheres»-Welttournee vier ausverkaufte Stadionkonzerte in Wien, die trotz anhaltender erhöhter Terrorgefahr nach den Absagen der drei Taylor-Swift-Shows stattfinden sollen. Die verschärften Sicherheitsmassnahmen – auch im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel – gelten nicht allein der Briten-Band.

Bis zu 240'000 Fans werden in Summe an vier aufeinander folgenden Konzerttagen erwartet, wenn Frontmann Chris Martin (47) bekannte Hits wie «Viva La Vida» singt. Die Menschenmassen werden dazu angehalten, Wartezeit einzuplanen für ausgiebige Personalien- und Taschenkontrollen. Grössere Taschen als A4-Format sind untersagt, genau wie mitgebrachte Wasserflaschen. Innenminister Gerhard Karner unterstrich laut österreichischen Berichten, dass sich die Polizei «besonders intensiv» auf diesen Einsatz vorbereite.

Taylor Swift als geheimer Show-Act?

Wegen des Verdachts eines terroristischen Anschlags wurden Anfang August drei Konzerte von Taylor Swift (34) abgesagt. Die Sängerin äusserte sich zur Enttäuschung ihrer Fans in Österreich bis heute nicht zu den Absagen. Für die Swifties soll es nun Hoffnung geben: Laut dem Radiosender «Ö3» könnte die US-Amerikanerin als Special Guest bei einem der Coldplay-Konzerte auf der Bühne erscheinen. Zeit hätte die Country-Pop-Ikone, da am Dienstag, 20. August, ihre «The Eras Tour» in Europa mit einem Konzert in London endet.

Ein Überraschungsact vor Coldplay-Fans dürfte den meisten ihrer eigenen 195'000 Anhänger, die ein Ticket für eine ihrer drei ausverkauften Wien-Shows erworben hatten, wenig nutzen. Die Coldplay-Konzerte sind nämlich restlos ausverkauft. Laut «The Sun» suche die Sängerin schon «verzweifelt» hinter den Kulissen nach einer angemesseneren Wiedergutmachung. Die britische Tageszeitung spekuliert, Taylor Swift plane, ihr nächstes Musikvideo in Wien zu drehen.