Mit Pauken und Trompeten lädt Pirelli Stars aus der ganzen Welt zur Enthüllung des neusten Kalenders nach Prag ein. Dabei überraschen vor allem zwei Frauen. Eine Modelikone und eine Oscarpreisträgerin.

1/17 Die schottische Oscarpreisträgerin Tilda Swinton stellt im Pirelli-Kalender 2026 das Element Luft dar. Foto: Sølve Sundsbø / Pirelli Calender 2026

Darum gehts Pirelli-Kalender-Enthüllung «The Cal» wird in Prag gefeiert

570 geladene Gäste aus der ganzen Welt feiern mit

Oscarpreisträgerin Tilda Swinton stand nicht auf der Gästeliste

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

«Weisser Trüffel oder Kaviar, wir nehmen beides.» Ein gehörter Satz aus den drei Pirelli-Tagen in Prag, in denen es nur um das Beste und Schönste ging. Es ist ein Event, der jährlich gelebte Superlative versinnbildlicht – einer, auf den gerne mit einer Flasche Dom Pérignon angestossen wird.

Ganz im Sinn des italienischen Ästheten und CEO Marco Tronchetti Provera (77). Er lud 101 Medienschaffende aus aller Welt nach Prag ein. Gefeiert wurde die Enthüllung des Pirelli-Kalenders «The Cal» fürr das Jahr 2026.

Bodyguards und Stylingteams

Die Fotos für das Kultobjekt lieferte der Norweger Sølve Sundsbø (55), der Ikonen aus verschiedenen Bereichen in den fünf Elementen inszenierte. Darunter die Modelikonen Irina Shayk (39) und Eva Herzigová (52), die vierfache Tennis-Olympiasiegerin Venus Williams (45) und «Game of Thrones»-Star Gwendoline Christie (47).

Hatten sie Bodyguards um sich, flogen sie mit Stylingteams und Lieblingscoiffeuren an? Ja, hiess es hinter vorgehaltener Hand. Die Gala fand im legendären Gemeindehaus statt. Das prachtvolle Jugendstilgebäude mit seiner berühmten Smetana-Konzerthalle – einst Schauplatz der Samtenen Revolution um Václav Havel (1936–2011) – bot den goldenen Rahmen für die rund 570 geladenen Gäste.

Für die grosse Überraschung sorgten zwei Frauen. Oscarpreisträgerin Tilda Swinton (65), die einem schottischen Adelsgeschlecht entstammt und nicht auf der Gästeliste stand, setzte das erste grosse Ausrufezeichen. Sie sass mit allen anderen Kalender-Darstellerinnen an einem langen Tisch in der Mitte – nahbar, zugänglich, völlig unprätentiös. Den Dresscode Black Tie interpretierte sie ganz in Weiss inklusive Handschuhe. Ein Auftritt, der andere Stars zu Fans machte.

Irina Shayk fehlten die Augenbrauen

So herrschte Selfie-Alarm am Hollywoodtisch. Swintons ikonische Frisur ist schwer zu toppen und noch schwerer nachzumachen. Darauf angesprochen, dass bisher jeder Versuch scheiterte, lachte sie herzhaft. Einen Tipp gab sie nicht – sie, die im Pirelli-Kalender das Element Luft darstellt.

Für die zweite Überraschung sorgte Supermodel Irina Shayk. «Wo sind denn Ihre Augenbrauen hin?», wurde am roten Teppich laut und voller Erstaunen gefragt. Abrasiert, weiss gefärbt oder überschminkt? Auch sie lachte nur – und gab keine Antwort.

Nun kann man sich fragen: Sind Kaviar, Champagner und Augenbrauen wirklich ein Gesprächsthema? In der Welt der Stars und an Pirelli-Anlässen auf jeden Fall. Dabei geht es längst nicht nur um Kosten, sondern um ein Lebensgefühl. Und so schliesst sich der Kreis: Das Beste geniessen, das Schönste feiern.