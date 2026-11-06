Jetzt nimmt Carsten Maschmeyer Stellung zu Liebes-Gerüchten

Seit gestern kursieren Bilder, die Carsten Maschmeyer Hand in Hand mit einem 37 Jahre jüngeren Model zeigen. Wenige Monate nach der Trennung von Veronica Ferres soll sie die neue Frau an seiner Seite sein. Jetzt reagiert Maschmeyer selbst auf die Gerüchte.

Darum gehts Bilder zeigen Carsten Maschmeyer und Model Anouchka Lou Hand in Hand am Rodeo Drive in Beverly Hills

Maschmeyer dementiert eine Beziehung und sagt, er habe Lou nur beim Überqueren der Strasse an die Hand genommen

Nach der Trennung von Veronica Ferres war über eine Partnerin an Maschmeyers Seite spekuliert worden

Sophie Ofer Redaktorin People

Händchen haltend spazierten Milliardär Carsten Maschmeyer (67) und Model Anouchka Lou (30) auf dem berühmten Rodeo Drive in Beverly Hills, als sie von einem Influencer gefilmt wurden. Die Bilder verbreiteten sich in Windeseile – und die Gerüchteküche läuft derzeit auf Hochtouren. Nach der Trennung von Veronica Ferres, mit der er 17 Jahre zusammen und zwölf davon verheiratet war, soll Lou Maschmeyers neue Freundin sein.

Nun meldet sich Maschmeyer persönlich zu Wort und dementiert: Es sei alles anders, als es scheint.

Sie soll an jemand andern vergeben sein

Lou und Carsten Maschmeyer (67) sollen sich an der Côte d’Azur kennengelernt haben. Lou lebt nach eigenen Angaben in Cannes, Maschmeyer hat in Saint Tropez seit Jahren eine zweite Heimat gefunden, wie «Bunte» berichtet. Nun verbringen die beiden offenbar Zeit zusammen in Kalifornien. Als sie in Beverly Hills vor einer Chanel-Boutique von einem Blogger gefilmt werden, wirken sie auf den ersten Blick vertraut. Gleichzeitig ist es Maschmeyer sichtlich unrecht, gefilmt zu werden. Er gerät mit dem Influencer aneinander, holt sogar die Polizei. Ob er die angebliche Beziehung mit Lou vor der Öffentlichkeit geheim halten wollte?

Im Gespräch mit «Bild» behauptet Maschmeyer nun, dass an den Gerüchten gar nichts dran sei: «So vertraut, wie das aussieht, war die Szene gar nicht.» Das ganze sei vielmehr ein harmloser Gentleman-Move gewesen: «Ich habe sie an der Hand genommen, als wir die Strasse überquert haben.» Maschmeyer sei noch single, «und ganz sicher hätte ich eine neue Freundin nicht auf einer der meistfotografierten Strassen der Welt ausgeführt.» Ausserdem soll Lou laut «Bild» vergeben sein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Anouchka Lou ist auf dem französischen Land aufgewachsen und hat slowenische Wurzeln. Das Model hat bereits für die Design-Marke Chanel gearbeitet. Auf Instagram gewährt sie ihren 25'000 Followern regelmässig Einblicke in ihr glamouröses Leben