Jetzt nimmt Carsten Maschmeyer Stellung zu Liebes-Gerüchten

Darum gehts
- Bilder zeigen Carsten Maschmeyer und Model Anouchka Lou Hand in Hand am Rodeo Drive in Beverly Hills
- Maschmeyer dementiert eine Beziehung und sagt, er habe Lou nur beim Überqueren der Strasse an die Hand genommen
- Nach der Trennung von Veronica Ferres war über eine Partnerin an Maschmeyers Seite spekuliert worden
Händchen haltend spazierten Milliardär Carsten Maschmeyer (67) und Model Anouchka Lou (30) auf dem berühmten Rodeo Drive in Beverly Hills, als sie von einem Influencer gefilmt wurden. Die Bilder verbreiteten sich in Windeseile – und die Gerüchteküche läuft derzeit auf Hochtouren. Nach der Trennung von Veronica Ferres, mit der er 17 Jahre zusammen und zwölf davon verheiratet war, soll Lou Maschmeyers neue Freundin sein.
Nun meldet sich Maschmeyer persönlich zu Wort und dementiert: Es sei alles anders, als es scheint.
Sie soll an jemand andern vergeben sein
Lou und Carsten Maschmeyer (67) sollen sich an der Côte d’Azur kennengelernt haben. Lou lebt nach eigenen Angaben in Cannes, Maschmeyer hat in Saint Tropez seit Jahren eine zweite Heimat gefunden, wie «Bunte» berichtet. Nun verbringen die beiden offenbar Zeit zusammen in Kalifornien. Als sie in Beverly Hills vor einer Chanel-Boutique von einem Blogger gefilmt werden, wirken sie auf den ersten Blick vertraut. Gleichzeitig ist es Maschmeyer sichtlich unrecht, gefilmt zu werden. Er gerät mit dem Influencer aneinander, holt sogar die Polizei. Ob er die angebliche Beziehung mit Lou vor der Öffentlichkeit geheim halten wollte?
Im Gespräch mit «Bild» behauptet Maschmeyer nun, dass an den Gerüchten gar nichts dran sei: «So vertraut, wie das aussieht, war die Szene gar nicht.» Das ganze sei vielmehr ein harmloser Gentleman-Move gewesen: «Ich habe sie an der Hand genommen, als wir die Strasse überquert haben.» Maschmeyer sei noch single, «und ganz sicher hätte ich eine neue Freundin nicht auf einer der meistfotografierten Strassen der Welt ausgeführt.» Ausserdem soll Lou laut «Bild» vergeben sein.
Anouchka Lou ist auf dem französischen Land aufgewachsen und hat slowenische Wurzeln. Das Model hat bereits für die Design-Marke Chanel gearbeitet. Auf Instagram gewährt sie ihren 25'000 Followern regelmässig Einblicke in ihr glamouröses Leben