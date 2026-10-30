Bushido und Anna-Maria Ferchichi plaudern oft und gern über ihr Sexleben. Dass sich die anderen Anwesenden im Raum dabei nicht immer so wohl fühlen, beweist nun ihr Tontechniker, der bei einem Gespräch über Anna-Maria Ferchichis Vagina rot anläuft.

Darum gehts Anna-Maria Ferchichi spricht im Podcast über Hitzewallungen und mögliche Perimenopause

Bushido nennt trockene Scheide als Symptom, der Tontechniker läuft dabei im Raum sichtbar rot an

Wegen ihres aktiven Sexlebens bezweifelt Bushido, dass seine Frau bereits in den Wechseljahren ist

Silja Anders Redaktorin People

Anna-Maria Ferchichi (44) befürchtet, langsam in die Prämenopause beziehungsweise Perimenopause zu kommen. Das verrät sie ihrem Ehemann Bushido (49) im gemeinsamen Podcast «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi». Besonders die Hitzewallungen würden ihr zusetzen.

«Ich hab das jetzt. Ich denke, das ist hormonell bedingt. Ich mag es ja kaum sagen, aber mich fängt es an, zu treffen. Ich bin jetzt in zwei Wochen 45, und so langsam merke ich, dass ich zwei, drei Nächte im Monat habe, in denen mein Gehirn wie so unter Strom ist. Ich schwitze nicht, aber mir ist heiss», erklärt die achtfache Mutter. Abkühlung verschaffe dabei nicht einmal der Kühlschrank, der ihr in solchen Phasen ebenfalls warm vorkomme. Diese Hitzewallungen seien so stark, dass sie zuerst sogar vermutete, der Kühlschrank habe einen Defekt. Doch im Bett abends wurde es nicht besser.

Aktives Sexleben wird immer wieder thematisiert

Da dämmerte es Anna-Maria Ferchichi: «Ey, krass, ich komme jetzt in diese Vorwechseljahre oder vielleicht auch, ich weiss nicht, wie man das nennt, Prämenopause, aber ich habe alle Symptome.» Ein klares Zeichen, dass sie sich nicht mehr in der Prämenopause befinde, in der die Hormonschwankungen zwar einsetzen können, aber keine Symptome aufweisen, sondern potenziell sogar schon in der Perimenopause, wenn die Symptome langsam wahrnehmbar sind.

Doch Bushido widerspricht seiner Frau, denn er hat vor allem ein Symptom im Kopf: «Trockene Scheide» oder «Wüste Gobi», wie Anna-Maria Ferchichi es nennt. Mit dieser Bemerkung bringt das Ehepaar seinen Tontechniker ordentlich in Verlegenheit. «Unser Tontechniker steht mitten im Raum und kriegt gerade einen roten Kopf», stellt Anna-Maria Ferchichi fest. Doch das hindert Bushido nicht daran, weiterzureden. Er habe als Kind in einer Fernsehzeitschrift einmal einen Artikel über die Perimenopause gelesen, und das Symptom der «trockenen Scheide» habe sich «so in meine Erinnerung eingebrannt». «Deswegen, für mich bist du auf keinen Fall in den Wechseljahren», stellt er zufrieden fest und spielt damit auf das sehr aktive Sexleben der beiden an, über das die Ferchichis regelmässig in ihrem Podcast sprechen.