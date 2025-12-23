Emma Heming Willis muss während der Weihnachtszeit viele Aufgaben übernehmen, die früher gerne ihr Mann, Bruce Willis, erledigte. So mische sich in die Vorbereitungen auf das Fest auch immer wieder Trauer, wie sie in einem Essay beschreibt.

Durch die Demenz-Erkrankung von Hollywoodstar Bruce Willis (70) hat sich auch das Weihnachtsfest bei der Familie verändert. Ehefrau Emma Heming Willis (47) reflektiert in einem Essay auf ihrer Website über Weihnachten früher und heute.

«Er liebte diese Jahreszeit»

Unter dem Titel «Die Feiertage sehen jetzt anders aus» schrieb die zweifache Mutter: «Für mich sind die Feiertage mit Erinnerungen an Bruce verbunden, der im Mittelpunkt von allem stand. Er liebte diese Jahreszeit - die Energie, die Zeit mit der Familie, die Traditionen.» Er habe Pfannkuchen gebacken und mit den Kindern einen Schneespaziergang unternommen. «Es war beruhigend, in der Routine zu liegen und genau zu wissen, wie der Tag verlaufen würde.»

Willis' Demenzerkrankung lösche diese Erinnerungen zwar nicht aus, «aber sie schafft eine Lücke zwischen damals und heute». Und diese Lücke könne schmerzen und während der Feiertage zu verschiedenen Momenten Trauer auslösen - «während man Dekorationen aus dem Keller holt, Geschenke einpackt ... oder mitten in einem Raum voller Menschen, oder in dem stillen Moment, wenn alle anderen schon schlafen».

Die 47-Jährige schilderte noch, dass sie vermisse, wie ihr Mann früher die ganzen Weihnachtsvorbereitungen erledigte. Nun müsse sie selbst mit der Weihnachtsbeleuchtung kämpfen und andere seiner Aufgaben übernehmen.

Bruce Willis leidet an frontotemporaler Demenz

Im Jahr 2022 hatte Willis' Familie öffentlich gemacht, dass er aufgrund einer Aphasie seine Karriere beendet. Ein Jahr später gaben sie dann bekannt, dass bei ihm frontotemporale Demenz (FTD) diagnostiziert worden sei. Im August 2025 erzählte Emma Heming Willis in der ABC-Sondersendung «Emma und Bruce Willis: Die unerwartete Reise», dass der Schauspieler nun in einem separaten Haus gepflegt wird. «Es war eine schwere Entscheidung für uns, aber es war die sicherste und beste Entscheidung, nicht nur für Bruce, sondern auch für unsere beiden kleinen Mädchen.»

Das Paar, das seit 2009 verheiratet ist, hat die Töchter Mabel (13) und Evelyn (11). Aus Bruce Willis' erster Ehe mit Schauspielerin Demi Moore (63) stammen drei weitere, erwachsene Töchter.