Am Wochenende heirateten Lilian de Carvalho Monteiro und Tennis-Legende Boris Becker in Portofino. Nun veröffentlicht das Paar erste Bilder ihrer romantischen Trauung.

Kurz zusammengefasst Boris Becker heiratete Lilian de Carvalho Monteiro heimlich in Portofino

Das Paar verkaufte exklusive Hochzeitsbilder an die deutsche Vogue

Becker trug ein weisses Hemd mit schwarzer Fliege und Hose Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

Sie hielten ihre Trauung geheim, romantisch und klein: Am Samstag gaben sich Boris Becker (56) und die Risikoanalystin Lilian de Carvalho Monteiro (34) in Portofino in einem ehemaligen Kloster das Jawort. Anders als am Polterabend, an dem sich das Paar am Hafen des Ortes an der Küste Süditaliens zeigte, blieb die eigentliche Trauung topsecret.

Das, weil das frischvermählte Ehepaar die ersten Bilder der Hochzeit an die deutsche «Vogue» verkaufte und die Braut exklusiv mit dem Modemagazin über ihren grossen Tag sprach. Dabei verriet sie auch, dass die Familie ihres Mannes noch vor ihren Eltern von der Verlobung wussten und machte noch einmal klar: «Wir führen eine absolut private Beziehung!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ring zu Hause vergessen

Eine lustige Anekdote zur Verlobung gab die Braut auch preis: Sie konnte ihrer Familie den Ring nicht zeigen. Das Paar flog in Lilian de Carvalho Monteiros Heimat ins afrikanische São Tomé, um ihrer Familie die Neuigkeiten zu überbringen.

Am Wochenende heirateten Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker. Foto: Getty Images 1/5

«Da ich nicht daran gewöhnt war, einen Verlobungsring zu tragen – und ausserdem gerade aus vielen hektischen Reisen kam – habe ich ihn zu Hause vergessen. Als wir im Flugzeug sassen, schaute Boris auf meine Hand und fragte: ‹Wo ist dein Verlobungsring?› Ich war fassungslos, weil ich ihn vergessen hatte, aber ich musste meinem Vater und meiner Familie die Verlobung erklären und konnte ihnen nur ein Foto des Rings auf meinem Handy zeigen. Was für eine Geschichte.»

Bester Freund entwarf das Brautkleid

Die Inspiration für ihr schlichtes, enges Hochzeitskleid nahm de Carvalho Monteiro von Stil-Ikonen wie Audrey Hepburn (1929–1993) und Sophia Loren (89). «Ich hatte im Vorfeld nie ein bestimmtes Traumkleid», sagt sie dennoch. Entworfen hat die Robe ihr Kindheitsfreund Andrea Ravieli. Ziel sei gewesen, dass es «weiss, wie ein unbeschriebenes Blatt, für unsere gemeinsame Zukunft», sowie «stark als auch sanft wirkt».

Jetziger Ehemann Boris Becker wusste bis zur Trauung nichts vom Kleid seiner Braut und auch diese hatte keine Ahnung, wie ihr Bräutigam aussehen wird. Becker trug ein weisses Hemd mit schwarzer Fliege und Hose sowie cremefarbene Weste und Sakko.

Schwere Zeiten in der Beziehung

Zum Schluss ihres Interviews mit «Vouge» geht die Risikoanalystin noch auf die schweren Zeiten ein, als Boris Becker wegen Finanzdelikten sieben Monate in London im Gefängnis sass. «Ich glaube, wir haben so viele Dinge gemeinsam durchgemacht, dass ich dadurch verstanden habe, was es bedeutet, jemanden in seinem Leben zu haben, mit dem man sein Leben teilen möchte. Für mich bedeutet die Ehe, sich gegenseitig zu verpflichten, füreinander zu sorgen, einander zu vertrauen und zusammenzuhalten. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass wir unsere Ehe vor ein paar Jahren besiegelt haben, als wir bestimmte Dinge gemeinsam bewältigen mussten.» Keine Sekunde habe sie daran gezweifelt, Teil von Beckers Leben sein zu wollen.