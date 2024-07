Chinesische Schauspielerin Cheng Pei-pei ist gestorben

1/6 Cheng Pei-pei wurde 1966 durch «Come Drink With Me – Das Schwert der gelben Tigerin» über Nacht zum Star.

Cheng Pei-pei (1946-2024) revolutionierte mit ihrer Rolle in dem Wuxia-Film «Come Drink With Me - Das Schwert der gelben Tigerin» (1966) schon mit 19 Jahren das chinesische Kino. Sie gilt als Vorreiterin für weibliche Kampfkunstrollen – jetzt ist sie mit 78 Jahren gestorben. Wie «Variety» berichtet, starb die Schauspielerin bereits am 17. Juli in ihrem Wohnort im US-amerikanischen San Francisco.

«Unsere Mutter Cheng Pei-pei wollte als diejenige in Erinnerung bleiben, die sie war: die legendäre Königin der Kampfkünste», heisst es in einer Erklärung der Familie. Sie habe es geliebt, «Schauspielerin zu sein und wusste trotz ihrer harten Arbeit, wie glücklich sie sich schätzen konnte, diese Karriere zu haben.»

Pei-pei sei trotz ihrer jahrzehntelangen internationalen Erfolge hilfsbereit, «bescheiden und zugänglich, geduldig und freundlich und immer grosszügig mit ihrer Zeit» gewesen. «Wir werden sie schmerzlich vermissen», schloss die Familie das Statement. Pei-pei hinterlässt vier Kinder und mehrere Enkelkinder.

Ihr Gehirn wird gespendet

Laut dem Branchenmagazin wurde bei Cheng Pei-pei 2019 eine degenerative Hirnerkrankung diagnostiziert. Dabei handelte es sich um eine seltene Krankheit mit Symptomen, die der Parkinson-Krankheit ähneln. Deren Fortschreiten kann mit den derzeitigen Behandlungen jedoch nicht verlangsamt werden.

Pei-pei entschied sich dazu, die Diagnose nicht öffentlich zu machen, sondern die verbleibende Zeit mit ihren Kindern zu geniessen, berichtet die Familie. Zu Forschungszwecken wird ihr Gehirn nach ihrem Tod nun der Wissenschaft gespendet.

Pionierin der weiblichen Kampfkunstrollen

Nach ihrem Durchbruch in «Come Drink With Me» wurde Cheng Pei-pei ein grosser Star in Martial-Arts-, Action- und Schwertkampf-Filmen. 1970 zog sie von Hongkong nach Kalifornien, wo sie heiratete und ihre Kinder grosszog. 1986 kehrte sie zum Film zurück, im Jahr 2000 erlebte ihre Karriere durch ihre Rolle in «Crouching Tiger, Hidden Dragon» an der Seite von Michelle Yeoh (61) neuen Aufschwung. Der Film wurde mit vier Oscars ausgezeichnet.

Zuletzt war Cheng Pei-pei unter anderem in der Hauptrolle im britischen Filmdrama Lilting (2014) zu sehen und 2020 als Heiratsvermittlerin in Disneys Live-Action-Remake von «Mulan».