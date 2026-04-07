David Hasselhoff wurde zum ersten Mal nach neun Monaten wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Bei einer Osterwanderung ist der «Baywatch»-Star fast nicht wiederzuerkennen. Mit dabei: Ehefrau Hayley Roberts.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David Hasselhoff nach Operation erstmals wieder öffentlich in Kalifornien gesehen

Mit Trekkingstöcken und Hilfe seiner Frau wirkte er geschwächt

Originalserie «Baywatch» lief von 1989 bis 2000, Reboot in Produktion War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Da muss man zwei Mal hinschauen, um zu erkennen, dass es sich um David Hasselhoff (73) handelt. Der beliebte Schauspieler zog sich für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem er sich einer komplizierten Knie- und Hüftgelenkersatzoperation unterzogen hatte. Zuletzt sah man ihn im Juli letzten Jahres.

Jetzt lässt sich der «Baywatch»-Star wieder blicken. Wie «Daily Mail» berichtet, unternahm Hasselhoff am Ostermontag eine Wanderung mit seiner Ehefrau Hayley Roberts (45) in Calabasas, Kalifornien. Mit zwei Trekkingstöcken kämpfte sich der Schauspieler durch unebenes Gelände. Er wirkte noch etwas geschwächt, sei gelegentlich auf die Unterstützung seiner Frau angewiesen gewesen, schreibt die Zeitung.

Was auf den Bildern ebenfalls auffällt: Hasselhoff hat sich optisch sehr verändert. Mit der Jogginghose, Baseballcap und den grauen Haaren ist der Schauspieler fast nicht wiederzuerkennen.

«Baywatch» bekommt Neuauflage

Während Hasselhoff sich von seiner Operation erholt, bereitet sich eine neue Generation auf die Rückkehr von «Baywatch» vor. Die Neuauflage der Kultserie ist bereits in Produktion. Mit dabei sind Stars wie Brooks Nader (29), Livvy Dunne (23) und Shay Mitchell (38).

Nader übernimmt im Reboot die Rolle der Rettungsschwimmerin Selene und tritt damit in die Fussstapfen von Pamela Anderson (58). Die Entscheidung sorgt für gemischte Reaktionen. Kritische Stimmen bemängeln, dass Nader nicht genügend Bekanntheit mitbringe und es an Diversität fehle. Ein User schreibt: «Lasst ‹Baywatch› in Ruhe. Nicht alles braucht ein Reboot.»

David Hasselhoff spielte in der Originalserie, die von 1989 bis 2000 lief, die Hauptrolle und wurde mit seiner Rolle als Mitch Buchannon zu einer weltweit gefeierten Ikone.