Die Schweizer Schlagerband Calimeros sucht einen neuen Gitarristen. Nach 15 Jahren verlässt Andy Rynert die Band, um sich Rock'n'Roll und Country zu widmen. Interessierte Musiker können sich direkt bei der Band bewerben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Calimeros suchen nach dem Abgang von Gitarrist Andy Rynert Ersatz

Rynert verlässt nach 15 Jahren die Band, möchte Country und Rock spielen

Die Band feiert am 1. Mai 2027 ihr 50-jähriges Jubiläum

Saskia Schär Redaktorin People

Die von Roland Eberhart (70) gegründete Band Calimeros ist die erfolgreichste Schlagerband der Schweiz – und muss dieses Jahr den Abgang eines Bandmitgliedes verkraften. «Nach 15 Jahren bei den Calimeros wird unser Gitarrist und Freund Andy Rynert die Band verlassen und andere musikalische Wege gehen», heisst es auf der Facebookseite der Band. Seinen Abgang bedauern sie sehr, «respektieren es aber auch!».

Die beiden verbleibenden Mitglieder – Frontmann und Sänger Roland Eberhart sowie Keyboarder Andy Steiner – brauchen aufs neue Jahr hin nun einen Ersatz. Diesen suchen sie mit demselben Post, mit dem sie auch den Austritt von Rynert verkünden. «Wenn du Gitarre spielst und glaubst, der richtige Nachfolger zu sein, melde dich mit Bildzuschrift per Mail über: info@calimeros.ch».

«Ich will niemanden, der älter ist als ich»

Mit Gitarrespielen alleine ist es allerdings noch nicht getan, wie Eberhart gegenüber Blick erklärt. «Die Person muss ein Teamplayer sein und singen können, weil wir alle drei singen. Er muss Bühnenpräsenz und Ausstrahlung haben, jemand, der seine Freude zeigt, der lacht, der strahlt, der mitmacht und der auch Plausch im Umgang mit den Fans hat.» Da die Band viel reist, insbesondere nach Deutschland, muss der ideale Kandidat auch flexibel sein. «Jemand, der die Schweiz nicht verlassen will, dient uns wenig», so Eberhart.

Was das Alter betrifft, sind die Calimeros grundsätzlich offen. «Es wäre schön, jemanden im mittleren Altersbereich zu haben. Ich will niemanden, der älter ist als ich. So um die 50 wäre schön, um einen jungen Touch in die Band zu bringen», erklärt der Sänger, der im vergangenen Juli seinen 70. gefeiert hat.

Käme denn auch eine Frau in Frage? «Nein, das ist leider nicht denkbar. Wir sind immer unter Mannen gewesen und das erwartet man auch von uns. Auch wenn es schön wäre, eine Frau in der Band zu haben, würde das bei uns nicht gehen.»

«Holt Göla, das ist euer Mann!»

Die Fans zeigen sich über das Aus von Gitarrist Andy Rynert traurig, wie die zahlreichen «sehr schade»-Kommentare unter dem Facebook-Post verdeutlichen. Was den Ersatz betrifft, so meint ein Fan zu wissen, was die ideale Neubesetzung wäre: «Holt Göla, das ist euer Mann!» Darauf angesprochen beginnt Eberhart zu lachen und sagt, er fände Göla «einen total coolen Typen, einen wunderbaren Interpreten», dessen Leistung er achte. «Musikalisch würde es aber nicht passen – und er würde bestimmt auch nicht wollen».

Die Calimeros feiern nächstes Jahr am 1. Mai bei ihrem alljährlichen Sommerfest ihr 50-jähriges Jubiläum. Bei diesem Anlass wird dann auch Andy Rynert nach 15 Jahren gebührend verabschiedet. «Wir hatten es immer sehr gut miteinander. Wir gehen komplett in Frieden auseinander – es ist nicht mal ein richtiges Auseinandergehen, wir bleiben Freunde», so Eberhart. Den Schritt wage Rynert, weil er musikalisch zurück auf die Country- und Rock-'n'-Roll-Schiene wolle und auch beabsichtigt, in diesem Bereich eine Band zu gründen.