Endlich kann Roland Eberhart wieder Ski fahren

Nach seiner Hals-OP verspürt der Calimeros-Sänger immer noch Nebenwirkungen. Nun wagte er sich erstmals wieder auf die Piste.

Andrea Butorin, GlücksPost

Calimeros-Frontmann Roland Eberhart (69) hat erholsame Ski-Tage hinter sich: Gemeinsam mit seinem Sohn Nikita (29) verbrachte er einige Tage in seinem Walliser Ferienhaus oberhalb von Naters und auch auf den dortigen Skipisten. Das ist nicht selbstverständlich: Vor einem Jahr schockte er seine Fans mit Bildern aus dem Spital: Er hatte akut einen Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbel operieren müssen, ansonsten hätte ihm im Extremfall eine Querschnittlähmung gedroht.

Die OP ist geglückt, doch Eberhart muss insgesamt zwei Jahre lang mit Nebenwirkungen rechnen. Die anfänglichen Probleme mit der Stimme sind inzwischen verschwunden. «Manchmal fühle ich mich beim Gehen noch etwas unsicher, mein Gleichgewicht ist nicht mehr wie vor der OP», sagt Eberhart. Er sei deshalb gespannt gewesen, wie es sich auf der Skipiste anfühlen wird. Sein Fazit: «Es ist noch nicht wie vorher, aber ich bin optimistisch, dass es wieder kommt.»

Amigos unterwegs

Seine Band-Kollegen entspannten sich derweil an der Wärme: Gitarrist Andy Rynert (70) erholte sich auf Sansibar, Keyboarder Andy Steiner (59) genoss die Sonne auf Rhodos. So tanken die drei Musiker Energie für ihre zahlreichen Auftritte im ganzen deutsch-sprachigen Raum. Ein erster Höhepunkt findet dann am 2. Mai mit dem alljährlichen Calimeros-Schlagerfest in Wichtrach BE statt.