Crash an einer Ampel: US-Schauspielerin Tori Spelling wurde mit vier ihrer Kinder in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Alle mussten im Spital behandelt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tori Spelling (52) hatte mit sieben Kindern in Kalifornien einen Autounfall

Ein Fahrer raste mutmasslich bei Rot in ihr Fahrzeug

Alle acht Insassen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tori Spelling (52) ist mit vier ihrer Kinder und drei weiteren Jugendlichen in einen Verkehrsunfall geraten. Das berichtet das US-Promiportal TMZ. Alle acht Insassen mussten nach dem Crash im kalifornischen Temecula ins Spital gebracht werden.

Das Riverside County Sheriff's Office bestätigte dem Magazin «People», dass Beamte am Donnerstag, 2. April, gegen 17.45 Uhr Ortszeit zu einem gemeldeten Unfall in die Stadt rund 130 Kilometer südöstlich von Los Angeles ausrückten. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei Fahrzeuge mit deutlichen Kollisionsschäden vor. Das andere am Crash beteiligte Auto war dabei erheblich stärker in Mitleidenschaft gezogen als der Wagen der Schauspielerin.

Nach Informationen von TMZ sass Tori Spelling selbst am Steuer, als ein anderer Fahrer – mutmasslich mit überhöhter Geschwindigkeit und bei Rot – in ihr Auto krachte. Neben vier ihrer Kinder befanden sich auch drei Freunde der Kinder im Wagen. Alle Beteiligten wurden noch an der Unfallstelle untersucht und anschliessend mit drei separaten Krankenwagen ins Spital gebracht. Dort behandelte man sie wegen Schnittverletzungen, Prellungen, Quetschungen und Gehirnerschütterungen. Festnahmen gab es keine, die genaue Unfallursache wird weiterhin untersucht.

Nicht der erste Verkehrsunfall für Spelling

Tori Spelling wurde durch die US-Serie «Beverly Hills, 90210» weltberühmt und ist Mutter von fünf Kindern: Liam (19), Stella (17), Hattie (14), Finn (13) und Beau (9). Sie stammen aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Dean McDermott, von dem sie seit November 2025 geschieden ist.

Bereits 2011 war Spelling in einen Unfall mit ihren Kindern verwickelt. Damals wurde sie hochschwanger mit ihren beiden ältesten Kindern von einem Paparazzo verfolgt. Beim Versuch, ihm zu entkommen, setzte sie zurück und prallte gegen eine Mauer, wie sie später auf Twitter (heute X) schilderte.