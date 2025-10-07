Darum gehts
- Amira Aly spricht über Vaterlosigkeit und lobt Ex-Partner Oliver Pocher
- Trotz Trennung meistern Aly und Pocher den Patchwork-Alltag gut
- Aly bestätigt Kinderwunsch mit neuem Partner Christian Düren
Amira Aly (33) ist zu Gast im Podcast «Wie gelingt das Leben» von der deutschen Moderatorin Marlene Lufen (54). Die Folge trägt den Titel «Kindheit ohne Vater und wie sie Männerbilder prägt».
Für Amira Aly ein sehr persönliches Thema, weil sie selbst ohne Vater aufwachsen musste. Ihr leiblicher Papa verliess die Familie, als sie drei Jahre alt war; sie lernte ihn erst spät im Leben kennen.
Umso wichtiger ist es für Aly, dass ihre eigenen Kinder das nicht durchmachen müssen – trotz Trennung im August 2023 von Komiker Oliver Pocher (47), dem Vater ihrer zwei gemeinsamen Söhne (4 und 5).
Lob für Ex-Mann Pocher
Mittlerweile würden die beiden den Patchwork-Alltag sehr gut meistern. Im Gespräch mit Marlene Lufen findet Aly lobende Worte für Pocher, die aufgrund zahlreicher Streitereien nach der Trennung doch etwas überraschen.
«Amira, was suchst du eigentlich?», habe sie sich kürzlich gefragt, bevor sie zum Schluss kam: «Du hast einen Vater für deine Kinder, der sich Mühe gibt, der da ist, der mit den Kindern um die Welt reist, der sie zur Schule bringt», sagt Aly über Pocher. «Ich habe das Beste aus beiden Welten: einen Partner und einen Vater für meine Kinder.»
Kinder mit Christian Düren
Letztes Jahr im Juli machte Amira Aly auf einem Event die Beziehung zu «taff»-Moderator Christian Düren (35) offiziell. Auch er würde sich gut in die Patchwork-Familie einfügen. «Er ist sehr respektvoll und zurückhaltend. Er mischt sich nicht direkt ein.»
Auf die Frage nach gemeinsamen Kindern antwortet Aly: «Auf jeden Fall möchte er auch eine Familie haben. Wir sind natürlich seine Familie. Aber es ist schon ein Kinderwunsch da. Mal schauen, wann.»
