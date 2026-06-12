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24 Stunden Ungewissheit
Dwayne «The Rock» Johnson befürchtete Hodenkrebs zu haben

Der Action-Schauspieler war in Sorge, dass er Hodenkrebs haben könnte. Nicht einmal seiner Ehefrau hatte er davon erzählt. Nach einer Untersuchung hatte er dann Gewissheit.
Publiziert: 09:05 Uhr
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Nachdem Dwayne Johnson eine Schwellung am linken Hoden bemerkte, fürchtete er, er könnte Hodenkrebs haben.
Foto: imago/Future Image

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Dwayne Johnson (54) entdeckte beim Duschen eine schmerzhafte Schwellung am Hoden
  • Der Schauspieler fürchtete Hodenkrebs, doch es war eine Nebenhodenentzündung
  • Er musste 24 Stunden auf Ultraschall warten, trotz Schmerzen und Promotionterminen
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SpotOn und Sophie Ofer

Der Hollywoodstar Dwayne «The Rock» Johnson (54) hat ein erschreckendes Erlebnis hinter sich. Beim Duschen entdeckte der Schauspieler eine Schwellung an seinem linken Hoden. Direkt stieg in ihm die Angst auf: Ist es Hodenkrebs? Glücklicherweise stellte sich später heraus, dass es sich nicht um den von ihm befürchteten «Worst Case» handelte.

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Die Stelle habe geschmerzt, als er sie berührte, erzählt Johnson im Gespräch mit dem Magazin «Esquire». Entdeckt habe er die Schwellung an einem Freitagabend. Das ganze Wochenende über hoffte er, dass es besser werden würde, aber es wurde schlimmer. «Ich habe nicht einmal Lauren davon erzählt», berichtet der Star. Seine Ehefrau, Lauren Hashian (41), wusste also nicht, wie es ihm ging. Er habe sie nicht beunruhigen wollen, bevor er selbst wusste, ob es überhaupt Grund zur Sorge gab.

«Dieses Ding war echt schmerzhaft»

«Übrigens, es geht mir gut», sagt Johnson. «Das wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt nicht und dieses Ding war echt schmerzhaft.» Am Montagmorgen habe er direkt seinen Arzt aufgesucht. Dieser äusserte den Verdacht auf eine Nebenhodenentzündung, schloss aber nicht aus, dass es Hodenkrebs sein könnte.

Da Johnson mit seinen Kollegen Kevin Hart (46) und Jack Black (56) für den neuesten Film der «Jumanji»-Reihe Promotion machen musste, konnte eine Ultraschalluntersuchung am selben Tag nicht durchgeführt werden. Johnson habe die 24 Stunden bis zur Untersuchung am nächsten Morgen «damit leben müssen, ohne es zu wissen - und ich musste den ganzen Tag über gut gelaunt sein, Witze reissen und Reden halten», erinnert er sich.

«Ein Tag ohne Schmerzen ist wie ein Tag ohne Sonnenschein»

Mit Schmerzen kennt sich Johnson aus. Im Juni 2024 zeigte er seinen Followerinnen und Followern bei Instagram etwa eine Verletzung am rechten Ellbogen, die er sich beim Dreh zu seinem Film «The Smashing Machine» zugezogen hatte. «Es sieht so aus, als hätte ich eine Melone im unteren Teil meines Ellbogens. Ich wurde heute in unseren Szenen ziemlich vermöbelt. Und es könnte einige Weichteilschäden geben», berichtete er.

Johnson, der als professioneller Wrestler bekannt wurde, erinnerte sich in diesem Rahmen auch an einen Rat seines verstorbenen Vaters Rocky Johnson (1944-2020), der ebenso Wrestler war: «Er sagte immer: ‹Ein Tag ohne Schmerzen ist wie ein Tag ohne Sonnenschein, Junge›.»

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