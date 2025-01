Onlyfans-Star Bonnie Blue behauptet, einen neuen Weltrekord aufgestellt zu haben: Sie will mit 1057 Männer in 12 Stunden Sex gehabt haben. Eine Gynäkologin bezweifelt jedoch die Machbarkeit und warnt vor gesundheitlichen Risiken.

1/6 Onlyfans-Darstellerin Bonnie Blue stellte einen fragwürdigen Sexrekord auf. Foto: Instagram/@bonnie_blue_xox

Auf einen Blick Onlyfans-Darstellerin Bonnie Blue behauptet, einen neuen Sex-Weltrekord aufgestellt zu haben

Gynäkologin warnt vor erheblichen Gesundheitsrisiken und bezweifelt Machbarkeit

Blue verdient angeblich rund 700'000 Franken pro Monat über Onlyfans Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Onlyfans-Darstellerin Bonnie Blue (25) sorgt für Schlagzeilen. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt sie, seit sie am Samstag, 11. Januar 2025, einen fragwürdigen Rekord aufstellt haben will. Über ihre Social-Media-Kanäle verbreitete sie die Nachricht gleich selber: Sie habe einen neuen Weltrekord aufgestellt, indem sie angeblich mit 1057 Männern in 12 Stunden Sex hatte.

Offenbar plante Bonnie Blue, die mit bürgerlichem Namen Tia Billinger heisst, gar nicht mit so vielen Männern. Dass es schlussendlich mehr als tausend wurden, sei ein Zufall gewesen, sagt ihr PR-Team gegenüber der Zeitung «The Sun». «Als sie die 1000 erreichte, standen noch 57 in der Schlange, die Bonnie vor Ende des 12-Stunden-Tages befriedigen wollten.»

Die Behauptung und der vermeintliche Sexrekord von Bonnie Blue stösst auf breite Skepsis. Dr. Shree Datta, eine erfahrene Gynäkologin, bezeichnete das angebliche Sex-Unterfangen gegenüber «Daily Mail» als «höchst unrealistisch und kaum durchführbar». Sie wies auf die körperliche Belastung, logistische Herausforderungen und vor allem gesundheitliche Risiken hin.

Dr. Datta warnt ausserdem vor dem höheren Risiko für Harnwegsinfekte, sexuell übertragbare Krankheiten und ungewollte Schwangerschaften. Sie betonte auch die möglichen emotionalen und psychologischen Folgen sowie die gesellschaftliche Stigmatisierung.

«Es war einfach ein anstrengender Tag im Schlafzimmer»

Die Expertenmeinung lässt Bonnie Blue kalt. In einem Instagramvideo erklärte sie: «Die grossen 1000 wurden vollständig erledigt.» Die Erfahrung beschreibt sie gelassen als «einen anstrengenden Tag im Schlafzimmer». Wenn ihre Behauptungen wahr sind, würde dies den bisherigen Rekord der Pornodarstellerin Lisa Sparks von 919 Männern in 24 Stunden aus dem Jahr 2004 übertreffen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blues mutmasslicher Rekord sorgt nicht nur bei Ärztinnen, sondern auch in den sozialen Medien für Unverständnis. Viele Nutzer äusserten Zweifel und zeigten sich besorgt um Blues Wohlergehen. Ein Nutzer kommentierte: «Bonnie, das klingt, als würdest du dich selbst quälen, nicht Spass haben.» Laut Blues' PR-Vertreter soll ein «Videobeweis» des Ereignisses in den kommenden Monaten auf ihrem Onlyfans-Account veröffentlicht werden. So problematisch die Aktion von Bonnie Blue ist, so lukrativ dürfte sie sein. Laut eigenen Angaben verdient sie rund 700'000 Dollar pro Monat über die Plattform.