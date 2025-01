Die Britin Bonnie Blue sorgt mit einem Sex-Weltrekord für Schlagzeilen. Das Onlyfans-Model will innert 12 Stunden mit 1057 Männern Sex gehabt haben. Die Aktion stösst in sozialen Medien auf Ablehnung.

1/6 Onlyfans-Model Bonnie Blue behauptet auf ihren sozialen Medien, innerhalb von 14 Stunden mit 1057 Männern geschlafen zu haben. Foto: Instagram/@bonnie_blue_xox

Auf einen Blick Britin Bonnie Blue will mit 1057 Männern innert 12 Stunden geschlafen haben

Blue erntet in Sozialen Medien negative Reaktionen und Kritik für ihre Aktion

1057 Männern in 12 Stunden: Durchschnittlich 41 Sekunden pro Person Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Livia Fietz Redaktorin People

Im Dezember 2024 sorgte Britin Lily Phillips (23) für Schlagzeilen, als sie behauptete, innerhalb von 14 Stunden mit 101 Männer geschlafen zu haben – und nun plane, innerhalb eines Tages mit 1000 Männern zu schlafen. Damit würde sie laut «Daily Mail» den bisherigen Weltrekord der US-Pornodarstellerin Lisa Sparks (48) brechen, die 2004 innerhalb 24 Stunden mit 919 geschlafen hat. Doch nun behauptet eine andere Britin, diesen Rekord bereits gebrochen zu haben: Auf ihren sozialen Medien gibt Onlyfans-Model Bonnie Blue (25) an, letzten Samstag innerhalb von 12 Stunden mit 1057 Männern in London geschlafen zu haben. Dies wurde von ihrem PR-Team gegenüber «The Sun» bestätigt: «Als sie die 1000 erreichte, standen noch 57 in der Schlange, die Bonnie vor Ende des 12-Stunden-Tages befriedigen wollte.»



In einem Instagrampost bedankt sich Blue bei «allen kaum volljährigen, kaum atmenden und den Ehemännern», die angeblich beteiligt gewesen seien. In einem Tiktok-Clip erklärt sie, wie der Ablauf organisiert war: «Der Raum war absolut voll. Dann machten wir Gruppen von fünf, eine nach der anderen.» Dann habe sie aber allen mehr Zeit geben wollen, und wechselte auf Zweier-Gruppen: «Eine Person schaute zu, während ich mit jemandem zusammen war, und dann war es buchstäblich wie ein rotierender Kreis», erklärt sie. Ihre Behauptung, in 12 Stunden (720 Minuten) Sex mit 1057 Männern gehabt zu haben, bedeutet: pro Person durchschnittlich 41 Sekunden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bonnie Blues Aktionen ernten Kritik und generieren Kontroversen

Die Aktion von Bonnie Blue stiess in den sozialen Medien überwiegend auf Ablehnung. Kommentare reichen von «Wie peinlich» über «Warum würde jemand das tun?» bis zu «Traurig, dass Männer das auch wollen – alles für Ruhm und Geld.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Bonnie Blue, bürgerlich Tia Billinger, in den Fokus der Medien gerät. Bereits in der Vergangenheit sorgte sie mit fragwürdigen Aktionen und Behauptungen für Kontroversen. Unter anderem behauptete sie, mit «kaum volljährigen» 18-Jährigen zu schlafen und dass Männer ausserhalb der Ehe nach Intimität suchen sollten, wenn ihre Ehefrauen kein Interesse an Sex zeigen.

Früher arbeitete Blue in der Personalvermittlung. 2022 heiratete sie ihren Jugendfreund und zog mit ihm an die Gold Coast in Australien. Dort begann sie, als «Cam-Girl» auf Erwachsenenplattformen zu arbeiten, angeblich mit der Unterstützung ihres damaligen Mannes – nun ist das Paar getrennt. Ihr Einkommen aus diesen Tätigkeiten gibt sie mit bis zu 838’638 Franken im Monat an. Ihre Familie steht hinter ihr – ihre Mutter arbeitet sogar für sie.