Naomi Campbell (55) zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Supermodels der internationalen Laufstege. Nun probiert sich die zweifache Mutter in einem ganz anderen Metier aus: In München stand sie nicht auf dem Catwalk, sondern hinter dem DJ-Pult, so wie es ihr vermeintlicher Freund Rampa (43) von Keinemusik normalerweise tut.

Naomi Campbell feierte ihr Debüt beim «Ye Summer Closing». Das Electro-Festival fand in einer Baugrube im Münchner Norden statt. Die Ankündigung klang vielversprechend: «Vom Vogue Cover auf die DJ-Bühne». Bevor das britische Supermodel ans Mischpult trat, bekreuzte sie sich. Zu Beginn soll die 55-jährige Mutter aufgeregt und angespannt gewirkt haben, wie etwa der «Spiegel» schreibt. Was naheliegend wäre, denn nach Angaben des Veranstalters seien zwischen 3000 und 4000 Tickets für das Festival verkauft worden. Nach einer Weile habe sie sich aber entspannt. Einige Eindrücke zu ihrem Auftritt teilte das Supermodel mit ihren Fans anschliessend auf Instagram in einer Story.

Hat Naomi Campbells Freund ihr das Mischen beigebracht?

Schon länger wird spekuliert, dass Naomi Campbell und Rampa ein Paar sind, wie auch Blick berichtete. Der in Süddeutschland geborene Musiker, bürgerlich Gregor Sütterlin, gehört zum international erfolgreichen Kollektiv Kleinemusik. Gemeinsam mit dem britischen Supermodel bereist er inzwischen regelmässig die Welt. Im April waren die beiden in Lagos, Nigeria, wo Rampa ein Konzert spielte. Auf Instagram teilte Naomi Campbell ein Video von Rampas Auftritt und schwärmte von einer «magischen Nacht» in der nigerianischen Metropole.

Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass Naomi Campbell durch ihren Kontakt zu dem 43-jährigen DJ auch einen stärkeren Bezug zum Mischpult entwickelt hat. Möglich wäre auch, dass er sie mit den Grundlagen des Auflegens vertraut machte. Offiziell bestätigt ist dies allerdings nicht.