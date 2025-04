Bei Konzert in Lagos Naomi Campbell besucht DJ Rampa bei seinem Auftritt

Offiziell bestätigt hat sie es zwar nie – aber seit letztem Sommer zeigt sich Supermodel Naomi Campbell mit dem deutschen DJ Rampa von Keinemusik an ihrer Seite. Am 4. April besuchte das Model auch ein Gig des DJs in Lagos.

Publiziert: 10:33 Uhr