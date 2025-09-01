Von der Kaserne auf den Laufsteg: Jesse Rinderknecht (21) erlebte einen kometenhaften Aufstieg in der Modewelt. Innerhalb weniger Tage wechselte er von der Schweizer Rekrutenschule auf den Laufsteg der Paris Fashion Week.

Die Geschichte von Jesse Rinderknecht (21) liest sich wie ein modernes Märchen. Frisch in die Rekrutenschule eingerückt, stand der Cousin von Dominique Rinderknecht (36) Anfang Juli noch im Tarnanzug stramm – und lief nur wenige Tage später als Model an der Paris Fashion Week über den Laufsteg. «Es war alles so surreal», sagt Rinderknecht zu Blick. «Plötzlich war ich in Paris, in Marmorpalästen, umgeben von grossen Namen, und probierte Kleider an, die Tausende von Franken wert sind. Ich kann noch immer nicht glauben, wie schnell das alles gegangen ist.»

Entdeckt wurde Jesse Rinderknecht nicht etwa bei einem Casting, sondern im Juni an einem Motorradfestival in Biarritz. Eigentlich war er mit seinem Oldtimer entlang der französischen Küste unterwegs, wollte nach Spanien zum Surfen. «Dann bin ich umgedreht, weil ich gespürt habe, da passiert etwas, das ich nicht verpassen will», sagt er. Tatsächlich: Kaum angekommen, sprach ihn ein Model-Scout an, machte Fotos von ihm. Wenige Stunden später lagen bereits erste Aufnahmen bei den renommierten Modehäusern Yves Saint Laurent und Celine auf dem Tisch. Zwei Tage danach stand Rinderknecht im Showroom – und bekam das Go für die Paris Fashion Week.

«Ich hatte so viele Emotionen», erzählt der gelernte Grafikdesigner. «Angst war immer ein Begleiter, weil man ja auch die ganzen zwielichtigen Geschichten kennt. Zudem war diese Welt komplett neu und überwältigend für mich.» Als der Zürcher im Juli schliesslich für Celine an der Paris Fashion Week – einem der renommiertesten Modeevents der Welt – auf dem Laufsteg stand, verfolgte die ganze Familie seinen Auftritt via Livestream. «Das hat mich fast noch nervöser gemacht als die Show selbst», sagt er und lacht.

Dabei kennt man in der Familie Rinderknecht das Rampenlicht. Jesses Cousine zweiten Grades, Dominique Rinderknecht, war Miss Schweiz, modelte selbst viele Jahre. «Ich habe alle Unterlagen sofort an Dominique und auch an ihre Ex-Partnerin Tamy Glauser, die ja selber als Topmodel in Paris arbeitete, weitergeschickt», sagt Rinderknecht. «Tamy half mir schliesslich, meine ersten Verträge zu prüfen. Ohne sie hätte ich es nicht so schnell geschafft, alles unter Dach und Fach zu bringen.» Während seiner Zeit in Paris herrschte auch daheim in Zürich der Ausnahmezustand. «Mein Stiefmami hat mit meinen Kollegen ein Public Viewing organisiert. Alle haben sich gefreut, als wäre es ihr eigener Erfolg.»

Und wie reagierte die Truppe in der Kaserne auf das prominente Model-Mitglied? «Viele waren überrascht und neugierig. Ich bin der Erste in meiner Einheit mit einem Bezug zu dieser Welt. Vor allem, ob man wirklich so viel verdient, wollen sie wissen – an diesem Punkt bin ich natürlich noch nicht», sagt er und lacht. Zwischen der Kaserne und den Fittings in Pariser Modehäusern balanciert der 21-Jährige aktuell zwei Welten. «Es ist nicht einfach, weil ich auch immer wieder Angst habe, den Anschluss beim Modeln zu verpassen. Gleichzeitig sagen meine Agenten: ‹Mach erst mal dein Militär fertig. Danach warten neue Chancen.›»

Diese Chancen stehen gut. Rinderknecht ist bei der renommierten Pariser Agentur Success unter Vertrag. Im November, spätestens im Januar soll er wieder auf dem Laufsteg stehen. Auch die Paris Fashion Week nächstes Jahr ist so gut wie gebucht. «Ich gebe mein Bestes und schaue jetzt einfach, wohin es mich führt», sagt Jesse Rinderknecht abschliessend. «Am liebsten möchte ich meine beiden Leidenschaften Grafikdesign und Modeln miteinander kombinieren.»

Eines ist sicher: Egal ob in der Kaserne, im Grafikbüro oder auf dem Catwalk – für Jesse Rinderknecht hat sein Märchen eben erst begonnen.