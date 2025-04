Liebt Naomi Campbell einen DJ aus dem Schwarzwald?

Offiziell bestätigt hat sie es zwar nie – aber seit letztem Sommer zeigt sich Supermodel Naomi Campbell mit dem deutschen DJ Rampa von Keinemusik an ihrer Seite. Wer ist der Musiker, der bürgerlich Gregor Sütterlin heisst?

Supermodel Naomi Campbell (54) reist mit DJ Rampa (42) um die Welt. Im April sind das britische Supermodel und der süddeutsche DJ vom Kollektiv Keinemusik, der bürgerlich Gregor Sütterlin heisst, gemeinsam im nigerianischen Lagos. «Rampa in Lagos war eine magische Nacht», schreibt Naomi Campbell zu einem Video auf Instagram, das DJ Rampa vor, beim, und nach seinem Konzert in Lagos zeigt – immer an seiner Seite: Naomi Campbell.

Es folgen weitere Posts vom gemeinsamen Trip und Bilder, die zeigen, wie die beiden die Stadt erkunden. Auch Rampa postet – Campbell kommentiert mit Feuerherzen.

Ein Kuss auf Mykonos

Es ist nicht das erste Mal, dass die zweifache Mutter Bilder veröffentlicht, auf denen auch Rampa mit dabei ist. Die beiden reisten bereits zusammen nach Istanbul oder machten letzten Sommer gemeinsam Ferien auf Ibiza und Mykonos – dort küsste Campbell den DJ während einer Party auf der Tanzfläche, wie ein Video zeigte.

Offiziell bestätigt haben die beiden eine Beziehung bisher nicht. Klar ist aber: Seit vergangenem Sommer verbringen das Model und der DJ ganz schön viel Zeit miteinander. Wer ist der Mann an Naomi Campbells Seite?

Von Freiburg nach Berlin

Gregor Sütterlin wuchs mit seinen zwei Brüdern in einem beschaulichen Vorort von Freiburg im Breisgau auf. Dort führt einer seiner beiden Brüder heute den Familienbetrieb in dritter Generation weiter: eine Autogarage, die einst der Grossvater gründete.

Schon als Teenager interessierte sich Gregor Sütterlin jedoch mehr für Musik als für Autos. Als 15-Jähriger hatte der Schwarzwälder erste Auftritte im Freiburger E-Werk – damals noch unter dem Namen Lobsang Rampa. Als junger Erwachsener zog er dann in seine heutige Heimat Berlin, um dort seine DJ-Karriere voranzutreiben. Gemeinsam mit drei Freunden gründete er 2009 das erfolgreiche Elektromusik-Label Keinemusik und eröffnete den Shop «Teile Elektronik», einen Laden für DJ-Zubehör.

Über die letzten 15 Jahre baute der Musikproduzent und DJ seine international erfolgreiche Karriere auf. Rampa arbeitete mit Superstars wie Drake, Burna Boy oder Diplo zusammen und legte an Festivals wie dem «Burning Man» oder dem «Coachella» auf.

Heute jettet der erfolgreiche Elektro-DJ um die Welt: Im April Ibiza, im Mai Dubai und Bali, im Juni London, im Juli New York – verrät sein Tournee-Kalender. Und wer Naomi Campbells Instagram-Account verfolgt, wird erfahren, wohin überall das Supermodel ihren inoffiziellen Lover begleitet.