Naomi Campbell macht mit ihren Kindern Skiferien in Gstaad

Viel schreibt Naomi Campbell (54) nicht zum Instagram-Post aus dem Berner Oberland. Zu einer Sammlung von Familien-Schnappschüssen aus Gstaad bemerkt sie lediglich: «Dankbar und gesegnet.» Über ihre zwei Kinder, die sie mit in die Schweiz genommen hat, sagt sie: «Die Zeit vergeht so schnell!»

Tatsächlich ist der Nachwuchs des Supermodels aus den 90er-Jahren schon ziemlich gross geworden. Ihre dreijährige Tochter, deren Name nicht bekannt ist, düst bereits auf den Ski die Pisten von Gstaad herunter und besucht sogar die Skischule. Ihr einjähriger Bruder scheint ausgiebige Kuscheleinheit mit dem Mami im Pyjama zu bevorzugen. Auf den Fotos von Naomi Campbell ist zu sehen, wie die Familie in rot-schwarz-karierten Designer-Pyjamas im Luxus-Chalet herumlümmelt und ihre Auszeit in vollen Zügen geniesst.

Naomi Campbells Tochter geniesst aber nicht nur die Ausflüge auf die Skipiste, genauso spannend scheint sie die heimischen Kühe zu finden, die sie interessiert durch eine Glasscheibe beobachtet. Was ausserdem in den Winterferien in Gstaad auf dem Programm steht: Engel in den Tiefschnee zaubern, Ausfahrten auf einem echten Davoser-Schlitten und Spaziergänge auf Mamas Arm durch die Schweizer Berglandschaft.

Wo ist der Vater der Campbell-Kids?

Über die Kinder von Naomi Campbell ist kaum etwas bekannt, das Ex-Model schützt die Privatsphäre ihres Nachwuchses mit aller Kraft und auch auf den Fotos aus dem Berner Oberland wurden ihre Gesichter – und sogar ihre Hände – mit farbigen Herzchen überdeckt. In der Öffentlichkeit äussert sich Campbell selten über ihr Mutterglück.

Ihre Tochter bekam sie 2021 im Alter von 50 Jahren, ihr Sohn kam 2023 zur Welt – damals war sie 53 Jahre alt. Die Kinder kamen nicht nur spät, sondern auch überraschend: Mit einem Babybauch war Naomi Campbell nie zu sehen und auch einen Partner sucht man vergeblich an ihrer Seite. Wie sie trotzdem Mami werden konnte, erklärte sie kurz und knapp in einem Interview mit «The Times»: «Ich hatte eine Leihmutter.»

Im selben Gespräch offenbart sie, wie sehr sich ihr Fokus als Mutter verschoben hat. «Sie haben für mich 110 Prozent Priorität. Ich hoffe auf eine bessere Welt für meine Kinder. Ich muss an ihrem ersten Schultag für sie da sein.» Und weiter: «Meine Babys bedeuten mir alles. Aber sie machen mir auch Angst vor der Zukunft.» Auch auf den Vater geht Naomi Campbell ein – wenn auch nur am Rande. «Ich habe nie einen Vater für meine Kinder gesucht», sagt sie. Den brauche sie auch nicht. «Ich bin stolz, eine alleinerziehende Mutter zu sein.»