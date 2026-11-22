Die Nominationen für die 69. Grammys sind bekannt. Die Topkategorien Album, Song und Aufnahme des Jahres werden von Pop-Girls dominiert – darunter auch vier Künstlerinnen, die für eine neue Generation in der Musikszene stehen.

Darum gehts Rosalía erhielt neun Nominationen, Ella Langley und Olivia Rodrigo sind je siebenmal nominiert

Der Milliarden-Hit «Man I Need» von Olivia Dean ist als Song und Aufnahme des Jahres für den Grammy nominiert

Raye führt die Grammy-Nominationen mit elf Nennungen an und egalisiert Beyoncés Rekord für die meisten Nominationen einer Frau in einem Jahr

Anna Clara Kohler Redaktorin Politik

Pop-Girls der Generation Z prägten im vergangenen Jahr die Musikwelt. Beweis dafür sind die Nominationen für die Grammys 2027. Am Montag publizierte die Recording Academy ihre Entscheide in den 100 Kategorien. Die britische Singer-Songwriterin Raye räumt gleich elf Nennungen ab und egalisiert damit den von Beyoncé gehaltenen Rekord für die meisten Nominationen einer Frau in einem Jahr.

Die spanische Sängerin Rosalía ist in neun Kategorien nominiert, während die Musikerinnen Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo und Phoebe Bridgers auf je sieben kommen. Zu den wichtigsten zählen Album, Aufnahme und Song des Jahres. Unter den Nominierten in diesen Kategorien sind gleich vier Gen-Z-Künstlerinnen, die die Charts, sozialen Medien und nun auch die Grammys dominieren.

Eine Generation, die Pop neu denkt

Als Gen Z werden vom Bundesamt für Statistik Personen definiert, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden. Ella Langley, Olivia Dean, Raye und Olivia Rodrigo vertreten diese Generation.

Bezeichnend für diese Künstlerinnen ist die musikalische Diversität. Dean beispielsweise mischt in ihrer Musik Soul und Pop, während Langley auf Country setzt und Rodrigo mit Rock-Elementen spielt.

Raye schrieb für Stars – und wartete auf Debüt

Raye, die die Liste mit den meisten Nominationen anführt, überzeugt mit einem Mix aus Pop und R&B. Die 29-jährige Rachel Keen, wie sie gebürtig heisst, wuchs in London auf. Mit 17 Jahren schloss sie ihren ersten Plattenvertrag ab. Doch anstatt der erhofften Chancen folgten Jahre als Songwriterin für andere Künstler und ein öffentlicher Streit mit ihrem Label.

Sieben Jahre lang, von 2014 bis 2021, schrieb Raye Songtexte für gestandene Interpreten wie Beyoncé, John Legend oder Little Mix und sang in mehreren chartstürmenden Dance-Hits. Ihr Plattenvertrag umfasste vier Alben, die Publikation ihres Debütalbums wurde von ihrem Label Polydor jedoch jahrelang verschoben. Im Sommer 2021 konnte Raye ihren Frust nicht mehr verbergen: Auf Twitter teilte sie ihre Geschichte mit 50’000 Followern.

Vom Tweet zum Weltstar

Das Label entliess sie daraufhin in gegenseitigem Einverständnis aus dem Vertrag. Seither tritt Raye als unabhängige Singer-Songwriterin auf. 2022 gelang ihr gemeinsam mit der Rapperin 070 Shake ein Welthit: Auf Spotify zählt der Song «Escapism.» über 1 Milliarde Streams und erreichte Platz 1 in den britischen Single-Charts.

Ein Jahr später folgte das Album «My 21st Century Blues», das mit seinen R&B- und Soul-Einflüssen sowie den persönlichen Songtexten überzeugte. Raye offenbart darin etwa einen sexuellen Übergriff eines bekannten Produzenten und ihren Alkohol- und Drogenmissbrauch.

«This Music May Contain Hope» ist der Titel ihres zweiten Studioalbums, das sie nun zum grossen Namen der 69. Grammys macht. Hier liess sie sich klar vom Jazz inspirieren und tritt oft mit Orchestern auf. Mit «Where Is My Husband!» landete sie einen viralen Hit – auch dieser Song erzielt auf Spotify mehr als 1 Milliarde Streams.

Olivia Deans lebensfroher Soul aus London

Eine weitere britische Sängerin, die mit einem Milliardenhit brilliert, ist Olivia Dean. Ihr Lied «Man I Need» ist in den grossen Kategorien Song und Aufnahme des Jahres nominiert. Auch sie erhielt zunächst in den sozialen Medien Zuspruch. Die 27-Jährige überzeugt auf ihrem Album «The Art of Loving», das auf persönlichen Themen basiert und eine leichte, lebensfrohe Energie ausstrahlt, mit einer Mischung aus Soul, Pop und Jazz. Schon als Kind sang sie in einem Gospelchor, ihre Ausbildung genoss sie an der Brit School, der renommierten Kunstschule in London, die schon grosse Talente wie Amy Winehouse oder Jessie J. hervorbrachte.

Ella Langley entthront Mariah Carey

Von der anderen Seite des Globus, aus dem US-Bundesstaat Alabama, stammt die Countrysängerin Ella Langley. 2024 wurde die 27-Jährige erstmals durch ein Duett mit dem etablierten Countrysänger Riley Green bekannt. Der Refrain «Excuse me, you look like you love me» entwickelte sich zu einem Social-Media-Trend unter Paaren.

Zwei Jahre später gelang ihr mit dem Hit «Choosin’ Texas» der endgültige Durchbruch. 27 Wochen verbrachte der Song auf der Nummer 1 der Billboard Hot 100 – und brach damit sogar den Rekord von Mariah Careys Weihnachtshit «All I Want for Christmas Is You», der den Platz 22 Wochen lang innehatte. Mit ihrem modernen Mix aus klassischem Country, Rock-Elementen und Americana scheint Langley den Nerv der Zeit getroffen zu haben.

Rodrigo singt von Herzschmerz im 80er-Sound

Die Jüngste unter den abräumenden Pop-Girls ist die 23-jährige Olivia Rodrigo. Einst Disney-Schauspielerin, wendete sie sich – ähnlich wie Miley Cyrus, Selena Gomez oder Demi Lovato – der Musik zu. Ihr gelang es als einer der wenigen, den Stempel Disney-Star abzulegen.

Nach zwei erfolgreichen Alben über Herzschmerz und Erwachsenwerden sollte es in Rodrigos drittem Album um die Liebe gehen. Doch es kam anders, ihre erste «big-girl relationship», wie sie es nannte, ging zu Bruch. Es entstand das Album «You Seem Pretty Sad for a Girl so in Love», in dem von Song zu Song die Metamorphose der Liebe durchlebt wird: vom Rausch des ersten Kennenlernens über die Hingabe, sich zu verlieben, bis hin zur Akzeptanz, wenn die Beziehung zu Ende geht.

Rodrigo liess sich musikalisch vom New Wave der 80er-Jahre inspirieren. Gemeinsam mit dem Frontmann der 80er-Band The Cure entstand der Albumsong «What's Wrong with Me». Die 69. Grammys werden am 7. Februar 2027 verliehen.