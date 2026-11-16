Die Nominierten für die 69. Grammy Awards stehen fest. Raye hat besonders gute Chancen: Die Britin mit Schweizer Wurzeln ist für elf Preise nominiert.

Darum gehts Raye führt die Grammy-Nominationen 2027 mit elf Chancen an und egalisiert Beyoncés Rekord von 2025

Rosalía folgt mit neun Nominationen, Taylor Swift ist für Album und Song des Jahres nominiert

Die Grammys finden am 7. Februar 2027 in Los Angeles statt, in der Schweiz ab 1 Uhr morgens

Die Grammy-Nominierungen für 2027 stehen fest: Am Montag gab die Recording Academy bekannt, wer bei der kommenden Verleihung auf die begehrten Trophäen hoffen darf. Mit elf Nominierungen führt die britische Sängerin Raye (29) das Feld an. Damit stellt sie den Rekord von Beyoncé (45) ein, die 2025 als erste Frau innerhalb eines Jahres elf Mal nominiert worden war.

Raye, die Schweizer Wurzeln hat, geht unter anderem mit ihrem Hit «Where Is My Husband!» in den Kategorien «Aufnahme des Jahres», «Song des Jahres» und «Beste Pop-Solodarbietung» ins Rennen. Ihr Album «This Music May Contain Hope» ist zudem für das «Album des Jahres» nominiert. Weitere Chancen hat sie als Songwriterin sowie für ihre Zusammenarbeit mit Filmkomponist Hans Zimmer am Track «Click Clack Symphony».

Rosalía mit neun Nominierungen knapp dahinter

Auf Platz zwei folgt die spanische Sängerin Rosalía mit neun Nominierungen. Sie konkurriert mit ihrem Werk «Lux (Complete Works)» um das «Album des Jahres» und mit «Berghain» um den «Song des Jahres». Ausserdem ist sie in den Sparten Pop, Alternative und Global Music vertreten.

Gleich vier Acts kommen auf jeweils sieben Chancen: Miranda Lambert (43), Olivia Rodrigo (23), Phoebe Bridgers (32) und Ella Langley (27). Olivia Dean (27) und Bruno Mars (41) dürfen auf je sechs Auszeichnungen hoffen, während Taylor Swift (36) fünf Nominierungen erhielt.

Taylor Swift für Album und Song des Jahres nominiert

In der Königskategorie «Album des Jahres» treten acht Acts gegeneinander an: Raye («This Music May Contain Hope»), Rosalía («Lux (Complete Works)»), Taylor Swift («The Life of a Showgirl»), Bruno Mars («The Romantic»), Olivia Rodrigo («You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love»), Phoebe Bridgers («Lost Weekend»), Olivia Dean («The Art of Loving») und Ella Langley («Dandelion»).

Um den Preis für den «Song des Jahres» konkurrieren neben Rosalía («Berghain») und Raye («Where Is My Husband!») auch Taylor Swift mit «I Knew It, I Knew You» (aus «Toy Story 5»), Olivia Dean («Man I Need»), Bruno Mars («Risk It All»), Ariana Grande («Hate That I Made You Love Me»), Olivia Rodrigo («The Cure») und Ella Langley («Choosin' Texas»).

Dolly Parton könnte posthum drei Grammys gewinnen

Die im August verstorbene Country-Ikone Dolly Parton wurde posthum dreimal nominiert. Gleich doppelt ist sie in der Kategorie «Beste Country-Duo-/Gruppendarbietung» vertreten: für ihr Feature auf dem Zac-Brown-Band-Song «Butterfly» sowie für «Light of a Clear Blue Morning» an der Seite ihrer Patentochter Miley Cyrus, Lainey Wilson, Queen Latifah und Reba McEntire. Zudem hat sie mit «Star of the Show: My Life on Stage» Chancen auf die Trophäe für die beste Hörbuch- und Storytelling-Aufnahme.

Grammys werden am 7. Februar verliehen

2027 werden erstmals fünf neue Kategorien vergeben – darunter jene für die beste asiatische Pop-Darbietung, in der unter anderem Blackpink-Star Lisa und Babymetal nominiert sind. Die K-Pop-Superstars BTS hatten bereits im Juli angekündigt, keine Musik einzureichen, und die neue Sparte kritisiert: «Wir hoffen, dass Musik unabhängig von Region oder Sprache gehört und geliebt werden kann – einfach als Musik selbst», hiess es in einem Statement. Neu hinzu kommen ausserdem Auszeichnungen für den besten lateinamerikanischen Song, die beste R&B-Kollaboration, die beste traditionelle Pop-Darbietung und das beste traditionelle Folk-Album.

Die 69. Grammy Awards finden am Sonntag, 7. Februar 2027, in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt und werden live auf ABC, Disney+ und Hulu übertragen. In der Schweiz beginnt die Show am Montag, 8. Februar, um 1 Uhr morgens.