Am Dienstag feierte Travis Kelces Team-Kollege Patrick Mahomes seinen 29. Geburtstag. Für den grossen Tag seines besten Freundes griff der NFL-Star tief in die Tasche.

So teuer war Travis Kelces Geburi-Geschenk an seinen besten Freund

Kurz zusammengefasst Travis Kelce und Patrick Mahomes sind beste Freunde

Kelce schenkt Mahomes eine teure Louis-Vuitton-Golftasche

Kelce schenkt Mahomes eine teure Louis-Vuitton-Golftasche

Travis Kelce (34) und Patrick Mahomes (29) sind bei den Kansas City Chiefs seit Jahren ein absolutes Traumduo. Auch abseits des Platzes verstehen sich die beiden NFL-Stars bestens. Am Dienstag ist Mahomes 29 Jahre alt geworden – Grund genug, um es ordentlich krachen zu lassen. Für den grossen Tag hatte der Freund von Taylor Swift (34) eine ebenso grosse Überraschung parat. Wenn das keine Bromance ist ...

Travis Kelce scheute für den Geburtstag seines besten Freundes keine Kosten, wie Mahomes im Podcast «The Drive» erzählt: «Travis hat mir eine Louis-Vuitton-Golftasche geschenkt, das wird grossartig», verriet Mahomes. «Ich weiss nicht, wie oft ich die auf dem Golfplatz benutzen kann, aber es wird schön sein, sie zu haben.»

Obwohl Mahomes das genaue Modell nicht nannte, kosten die Hingucker-Taschen für den Golfplatz zwischen 22'600 und 31'500 Franken. Dank seines Nettovermögens von über 100 Millionen Dollar kann sich der NFL-Star ein teures Geschenk wie dieses problemlos leisten. Hinzu kommt: Louis Vuitton ist eine von Mahomes' Lieblingsmarken, auch seine Frau Brittany (29), mit der er zwei Kinder hat, ist ein grosser Fan der Handtaschen.

Travis Kelce (l.) und Patrick Mahomes spielen seit Jahren zusammen bei den Kansas City Chiefs. Foto: keystone-sda.ch 1/10

Superstar Taylor Swift durfte mitfeiern

Die Familie Mahomes feierten seinen Geburtstag in ihrem Anwesen mit Freunden und Teamkollegen. Sie hatten riesige rot-schwarze Ballonbögen, Banner und Partyzubehör mit dem Gesicht des NFL-Stars bestellt. Statt einer Geburtstagstorte blies Patrick die Kerzen auf einem riesigen Cookie-Kuchen aus.

Auch Sängerin Taylor Swift, die seit letztem Sommer mit Kelce zusammen ist, war zur Party eingeladen. Brittany und Swift sind enge Freundinnen geworden, Anfang des Monats waren die Paare gemeinsam bei den US Open und Swift umarmte Brittany Mahomes herzlich. Die Paare genossen die Spiele, bevor sie in einem privaten Dinner im Meatpacking District in New York City den Abend bei einem Double-Date ausklingen liessen.