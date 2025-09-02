Schwinger Werner Schlegel (22) wird in seinem Heimatdorf Hemberg SG für seine ESAF-Leistung gefeiert. Ex-Mister-Schweiz Renzo Blumenthal (48) überrascht ihn mit einem besonderen Geschenk: einem wertvollen Zucht-Rind namens Nadila.

Saskia Schär Redaktorin People

Am Dienstagabend wird Schwinger Werner Schlegel (22) von Familie, Freunden und Fans in seinem Heimatdorf Hemberg SG empfangen und für seine grosse Leistung am ESAF in Mollis gefeiert. Mit dabei ist nebst seinen Toggenburger Schwingerkollegen, darunter Damian Ott (25) und Marcel Räbsamen (24), auch ein Ex-Mister-Schweiz – Renzo Blumenthal (48). Im Gepäck – respektive im Anhänger – hat er ein ganz besonderes Geschenk für den im Schlussgang gestandenen Schlegel: Nadila, einjährig, vierbeinig und mehrere Tausend Franken wert. Die Rede ist natürlich von einem Rind, das aus Blumenthals Zucht stammt.

«Wir haben beide Werbepartnerschaften mit demselben Partner SMZH. Und die wollen ihm ein Rind schenken und haben mich daher gefragt, ob ich eins hab – hab ich», erklärt Blumenthal die Aktion gegenüber Blick. Ein solches Rind wie Nadila gebe er eigentlich nicht gerne weg, da es ein Zuchttier sei und es dementsprechend lange daure, bis man ein solch gutes Tier habe. «Daher ist man sehr sparsam, solche Rinder zu verkaufen. Für einen Schlegel Werner mache ich das aber gerne».

«Die Willenskraft, die er ausgestrahlt hat, hat mir sehr gut gefallen»

Blumenthal selbst hat das Schwingfest vor Ort in Mollis GL mitverfolgt. «Es war ein sehr schönes Erlebnis, hat mega Spass gemacht». Wem er die Daumen gedrückt hat? «Dem NOSV. Mit dem neuen Schwingerkönig Orlik bin ich natürlich sehr zufrieden. Schlegel hatte ich bei den Favoriten ganz oben gesehen, der hat schon am Morgen, als er in die Arena kam, eine ganz tolle Ausstrahlung gehabt. Die Willenskraft, die er ausgestrahlt hat, hat mir sehr gut gefallen.»

Der Bündner ist selbst einige Male im Sägemehl gestanden. Während seiner Ausbildung zum Landwirt am Plantahof in Landquart hat er gar mal einen Kranz geholt. Und auch für ein «Glanz & Gloria»-Special zum ESAF in Burgdorf 2013 stieg Blumenthal in die Zwilchhosen und legte Donghua Li (57) auf den Rücken. Für eine ernsthafte Karriere als Schwinger hätten ihm aber immer zwei Dinge gefehlt: «Ich war zu leicht und hatte zu wenig Masse, um vorne dabei zu sein.»

Doch zurück ins hier und heute und zu Kalb Nadila, deren Name ein Anagramm eines sehr bekannten Bündner Mädchennamens ist: Ladina. Nadila hätte ihr neues Zuhause auf dem Hof der Familie Schlegel im St. Gallischen Hemberg gemeinsam mit dem Rind Muzuki – das Schlegel am Wochenende am ESAF gewann – geniessen können. Doch die Betonung liegt hier auf dem Wort «hätte». Denn der 23-Jährige hat nicht das am ESAF gewonnene Tier mit nach Hause genommen, sondern das Geld, das das zweijährige Rind wert ist. Dennoch wird Nadila sich in bester Gesellschaft befinden, denn es stehen bereits mehrere gewonnene Tiere von Schlegel im Stall seines Vaters, wie er im April der «Schweizer Illustrierten» erklärte.