In der modernen Landwirtschaft können Kühe sich von Roboter rund um die Uhr melken lassen

«Cool, am Sonntag kann ich eine Stunde länger schlafen», freut sich Bauer Renzo Blumenthal (48), als ihn Blick auf die Zeitumstellung von kommendem Sonntag anspricht. Und genau da liegt die Krux, mit der viele konfrontiert sind. Ist der Tag um eine Stunde länger oder kürzer? Viele liegen bei der eigenen Einschätzung oftmals falsch, so wie der Bündner Bauer. Denn bei der Umstellung auf die Sommerzeit, die es in der Schweiz seit 1981 gibt, haben wir eine Stunde weniger. Die Zeit wird nachts um 2 Uhr um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt.

Seit Jahrzehnten werden dann wieder Bauern und Bäuerinnen laut, ihre Kühe würden unter dieser fehlenden Stunde leiden. Nicht so Renzo Blumenthals 100 Kühe in Vella GR. «Sie sind dabei total gechillt. Wir haben einen Melkroboter. Da können sie während 24 Stunden wann immer sie wollen selber rangehen und sich melken lassen», sagt er gegenüber Blick. «Die Zeitumstellung nervt mich mehr als meine Kühe.» Nach wie vor müsse er wie jeden Tag um halb sechs in den Stall. «Ich muss die Krippe mit Heu füllen, schauen, dass mit der Technik alles richtig läuft und den Stall säubern.»

Sein Vieh würde zwar wahrnehmen, dass der Bauer früher in den Stall käme als sonst. «Die ersten paar Tage schauen mich die Kühe komisch an», so Blumenthal, der ergänzt: «Aber Kühe sind da wie wir Menschen und gewöhnen sich recht schnell an eine neue Situation.»

Früher sei es vor allem der wirtschaftliche Aspekt gewesen, dass sich Bauern an ihren Zeitplan gehalten hätten. Da Kühe bei der sommerlichen Umstellung eine Stunde weniger Milch produzieren, sei dies je nachdem schon ins Gewicht gefallen. «Heute sind die meisten Bauernbetriebe sehr flexibel geworden. Schlussendlich pendelt sich ja alles irgendwie wieder ein, spätestens im Herbst, wenn wir dann auf den Winter hin diese eine Stunde, die uns nun genommen wird, zurückerhalten.» Der einst schönste Schweizer räumt ein, «je älter ich werde, desto mehr Mühe habe ich mit der Sommerzeit. Doch mit meinen Kühen hat das nichts zu tun».