Ex-Bachelorette Eli Simic ist schon wieder single.

Die ehemalige Bachelorette Eli Simic ist wieder allein. Nach nur einem Monat Beziehung verkündet sie bereits wieder ihre Trennung. «Das Leben verläuft oft anders, als wir denken», erklärt sie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eli Simic (38) gibt am 18. August ihre Trennung bekannt

Den Ex hatte sie in einer Badi kennengelernt

Nur ein Monat Beziehung

Jaray Fofana Redaktorin People

Erst Mitte Juli strahlte Eli Simic (38) über beide Ohren: In einer Badi hatte die ehemalige Bachelorette ihren neuen Freund kennengelernt – ganz romantisch per Telefonnummer auf einem Zettel. Die Zeichen standen auf Neuanfang. Doch so schnell das Liebesglück begann, so schnell ist es auch schon wieder vorbei. Nur rund einen Monat nach dem öffentlichen Liebes-Outing gibt die Aargauerin überraschend das Beziehungsaus bekannt.

Noch vor wenigen Tagen schien alles intakt. Auf Nachfrage von Blick bestätigte Simic letzte Woche, dass die beiden nach wie vor ein Paar seien, hielt sich mit weiteren Details zum Mann an ihrer Seite jedoch bedeckt. Nun die Kehrtwende auf Instagram: «Ich bin wieder Single», schreibt die 38-Jährige in einem emotionalen und zugleich gefassten Post.

Keine Reue trotz des schnellen Beziehungsendes

Wer nun ein dramatisches Rosenkrieg-Szenario erwartet, liegt falsch. Simic blickt ohne Groll auf die kurze Zeit zurück. Früher hätte sie vielleicht versucht, an einer Geschichte festzuhalten, nur weil sie sie öffentlich erzählt habe. Heute sehe sie das anders: «Es gab sehr viele schöne Momente, für die ich sehr dankbar bin. Und genau deshalb muss ich sie auch nicht nachträglich kleiner machen, nur damit meine heutige Entscheidung verständlicher wird. Das Leben entwickelt sich manchmal einfach anders, als wir es uns vorgestellt haben.»

Für die Alleinerziehende einer Tochter ist die gescheiterte Beziehung keineswegs ein Rückschritt. Im Gegenteil: Die kurze Liebelei habe ihr gezeigt, wie viel sie in den letzten Jahren an sich gearbeitet habe. «Dass ich mich wieder auf einen Menschen einlassen kann. Dass ich wieder Liebe empfinden kann», betont sie. Es sei eine wichtige Erfahrung gewesen, zu spüren, dass ihr Herz wieder offen sei – auch wenn es am Ende nicht für die Ewigkeit gereicht habe.

Freier Wille und gesunder Verstand

Die Entscheidung zur Trennung habe sie aus freiem Willen und mit gesundem Verstand getroffen, wie die 38-Jährige unter ihrem Instagram-Post schreibt. Mit ihren Worten möchte sie vor allem anderen Frauen Mut machen, auf ihr Bauchgefühl zu hören. «Wir dürfen uns zuhören, uns und unserem Bauchgefühl vertrauen und auch neue Entscheidungen treffen – auch wenn sie in diesem Moment wehtun», so Simic.

Für die Medienschaffenden findet Eli Simic klare Worte: «Ihr kennt mich – ich teile vieles aus meinem Leben. Aber es gibt auch Dinge, die privat bleiben dürfen. Ich werde hierzu keine Details erzählen und nicht aus dem Nähkästchen plaudern.»