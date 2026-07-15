Ex-Bachelorette Eli Simic ist frisch verliebt

Sie hat weder danach gesucht, noch sei es geplant gewesen: Trotzdem ist Ex-Bachelorette Eli Simic überglücklich, ihren neuen Partner gefunden zu haben. Blick spricht mit ihr über ihre neue Beziehung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eli Simic (38) frisch verliebt, lernte Partner in der Badi kennen

Sie übergab ihm ihre Nummer auf einem Zettel, er meldete sich

Seit einer Woche offiziell ein Paar, täglicher Kontakt seit dem Kennenlernen

Jaray Fofana Redaktorin People

«Nicht gesucht. Nicht geplant. Aber genau zur richtigen Zeit», schreibt Ex-Bachelorette Eli Simic (38) zu einem Foto in ihrer Instagram-Story. Überglücklich strahlt sie darauf – wer der Mann an ihrer Seite ist, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

Im Gespräch mit Blick verrät Simic aber, wie die beiden sich kennengelernt haben: in der Badi. «Ich habe ihn gesehen und einfach gedacht: Den muss ich kennenlernen», erzählt sie. Ansprechen wollte sie ihn zuerst nicht – «da bin ich viel zu feige, als ‹Batchy› sogar».

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Simic machts auf die altmodische Art

Weil er sich dann auf den Heimweg machte, fasste sie sich trotzdem ein Herz und griff zu einer altmodischen Methode: Sie schrieb ihre Nummer auf einen Zettel. «Ich dachte: Weisst du was? Ich gebe ihm jetzt einfach so meine Nummer. Und wenn er sich melden will, meldet er sich. Und falls er eine Freundin hat, dann bitte meldet er sich hoffentlich nicht.»

Beim Ausgang drückte sie ihm den Zettel in die Hand: «So doof, aber ganz lahm hab ich einfach gesagt: Du hast gerade etwas verloren.»

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Frisch verliebt

Noch am selben Tag habe er sich gemeldet. Seither seien sie täglich in Kontakt. Fest zusammen sind die beiden erst seit rund einer Woche – «ziemlich frisch» also, wie Simic selbst zugibt. Ein festes Beziehungstempo gibt sie sich dabei nicht vor: Sie lässt es einfach laufen. Überzeugt ist sie trotzdem: «So jemanden habe ich zuvor noch nie kennengelernt» – nicht nur körperlich, sondern auf allen Ebenen: «Sein Charakter, wie er ist, wie er zu mir ist, wie er über Sachen denkt.»

Tochter Mia hat den Neuen noch nicht getroffen. Und ob ihr neuer Partner selbst Kinder hat, verrät sie auch noch nicht – ebenso wenig seinen Namen. «Das erzähle ich jetzt noch nicht», sagt sie. «Es fühlt sich einfach mega, mega richtig an auf allen Ebenen.» Nur so viel: Er stammt ebenfalls aus der Schweiz.