1/6 Nach der spektakulären Comeback-Ankündigung von Oasis startete am Samstag der Vorverkauf für die Tournee der Britpopband im Sommer 2025.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mehrere Webseiten waren rund um den Verkaufsstart für die insgesamt 17 Konzerte in Grossbritannien und Irland am Morgen vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt aufrufbar, anderswo hingen Fans hinter hunderttausenden anderen Interessierten weit hinten in der Warteschlange fest.

«Today is gonna be the day of not getting tickets», schrieb ein Nutzer angelehnt an die berühmten ersten Worte des Oasis-Klassikers «Wonderwall» auf der Online-Plattform X. Eine andere Nutzerin scherzte: «Klar, nur eine halbe Million Leute vor mir in der Warteschlange für Oasis-Tickets, da bin ich sehr optimistisch!»

«Beispiellose Nachfrage»

Die Band selbst hatte vorab von einer «beispiellosen Nachfrage» gesprochen, warnte aber auch vor unberechtigten Weiterverkäufen von Konzerttickets zu aufgeblasenen Preisen. Ausserhalb der offiziellen Verkaufsplattformen erscheinende Tickets seien entweder gefälscht oder würden von den Veranstaltern storniert, erklärte die Gruppe nach Verkaufsstart auf X. Zuvor waren Vorverkaufs-Tickets teils für das 40-fache des eigentlichen Preises einer Stehplatzkarte angeboten worden, wie unter anderem die BBC berichtete.

Oasis hatte die Wiedervereinigung am Dienstag bekanntgegeben - fast auf den Tag 15 Jahre, nachdem Sänger Liam Gallagher (51) und Gitarrist Noel Gallagher (57) ihre Zusammenarbeit beendet hatten, da sich die Brüder heftig zerstritten hatten. «Das grosse Warten hat ein Ende», teilte die beiden in sozialen Medien mit. Das Interesse an der Band ist nun riesig: Die Streams von Oasis vervierfachten sich in Deutschland binnen eines Tages nach der Ankündigung, wie GfK Entertainment auf Anfrage mitteilte.

Geplant sind im Sommer 2025 zunächst 15 Konzerte in Grossbritannien sowie zwei weitere in der irischen Hauptstadt Dublin. Nach dem Auftakt am 4. und 5. Juli im walisischen Cardiff will die Band je fünf Konzerte in der Oasis-Heimatstadt Manchester und im Londoner Wembley-Stadion sowie drei in der schottischen Hauptstadt Edinburgh spielen, bevor es zum Abschluss nach Dublin geht. Spekuliert wird weiterhin über eine Welttournee, etwa in die USA.

Band wurde vor 30 Jahren weltberühmt

Oasis wurde vor 30 Jahren mit dem Album «Definitely Maybe» bekannt. Zum Jahrestag veröffentlichte die Band eine Geburtstagsedition, auf der auch Outtakes sowie Demo- und alternative Versionen der Songs zu hören sind.

Werbung

Tickets für die Reunion-Tour kosten umgerechnet mindestens 81 Franken für einen Sitzplatz, für Stehplätze werden mindestens 164 Franken fällig. Es wurde damit gerechnet, dass die Konzerte rasch ausverkauft sein werden.

Bereits am Freitagabend hatten einige Fans die Chance, sich Karten zu sichern. Sie konnten sich für einen sogenannten Pre-Sale bewerben und dann mithilfe eines speziellen Codes versuchen, ein Ticket zu ergattern.

Oasis gilt als eine der erfolgreichsten Bands der britischen Musikgeschichte. Mit Liedern wie «Wonderwall», «Don't Look Back in Anger» und «Supersonic» prägte die Gruppe aus Manchester die 1990er Jahre.