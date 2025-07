Wanderparadies betroffen Geht Mallorca das Wasser aus?

In der Region Pla de Mallorca herrscht akute Wasserknappheit, was die Balearen-Regierung dazu veranlasst, Notstandsmassnahmen zu erwägen. Die Wasserversorgung soll kurzfristig per Tanklastwagen gesichert werden, um die betroffenen Gemeinden zu unterstützen.

Publiziert: 12:35 Uhr | Aktualisiert: vor 56 Minuten